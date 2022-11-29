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Культура - программа передач ТВ, телепрограмма на 29 ноября 2022



Телепрограмма Культура на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач Культура на 29.11.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва композиторская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия
08:45 Забытое ремесло. Скоморох
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Иван Жолтовский
11:10 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988
12:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Тихий Дон. 7-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Карелия
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера»
14:30 Жизнь замечательных идей. Битвы на гороховом поле
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Александр III и передвижники
15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду
16:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Догадин
18:30 Цвет времени. Камера-обскура
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Тихий Дон. 7-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988
01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия
02:25 Провинциальные музеи России. Карелия
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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