Канал Пятница программа передач на сегодня, телепрограмма Пятница на завтра



Телепрограмма Пятница на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на сегодня 29 ноября



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

06:10 Пятница News. 215-я серия

06:30 Снежная королева-2. Перезаморозка

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия

10:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

11:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

12:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

13:10 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 6-я серия - «Ян Цапник и Ирина Мягкова»

22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия - «Дима Масленников и Леонид Якубович»

23:30 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия

00:10 Сорвиголова

02:00 Пятница News. 217-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия

03:50 Пятница News. 216-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»



Телепрограмма Пятница на завтра 30 ноября



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

06:00 Пятница News. 216-я серия

06:20 Снежная королева-3. Огонь и лёд

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 1-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

11:00 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

12:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия

14:40 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

15:50 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

16:50 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

17:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия

22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»

23:30 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия

00:20 Электра

02:00 Пятница News. 218-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 7-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 8-я серия

03:50 Пятница News. 217-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



В программе возможны изменения.



















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