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Канал Пятница программа передач на сегодня, телепрограмма Пятница на завтра



Телепрограмма Пятница на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.

Программа передач Пятница на сегодня 29 ноября

05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
06:10 Пятница News. 215-я серия
06:30 Снежная королева-2. Перезаморозка
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия
10:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
11:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
12:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
13:10 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 6-я серия - «Ян Цапник и Ирина Мягкова»
22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия - «Дима Масленников и Леонид Якубович»
23:30 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия
00:10 Сорвиголова
02:00 Пятница News. 217-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия
03:50 Пятница News. 216-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

Телепрограмма Пятница на завтра 30 ноября

05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
06:00 Пятница News. 216-я серия
06:20 Снежная королева-3. Огонь и лёд
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 1-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
11:00 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
12:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия
14:40 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
15:50 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
16:50 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
17:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия
22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»
23:30 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия
00:20 Электра
02:00 Пятница News. 218-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 7-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 8-я серия
03:50 Пятница News. 217-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

В программе возможны изменения.









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