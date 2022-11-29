Пятница - программа передач ТВ, телепрограмма на 29 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач Пятница на 29.11.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

06:10 Пятница News. 215-я серия

06:30 Снежная королева-2. Перезаморозка

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия

10:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

11:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

12:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

13:10 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 6-я серия - «Ян Цапник и Ирина Мягкова»

22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия - «Дима Масленников и Леонид Якубович»

23:30 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия

00:10 Сорвиголова

02:00 Пятница News. 217-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия

03:50 Пятница News. 216-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»



В программе возможны изменения.