Канал МИР программа передач на сегодня, телепрограмма МИР на завтра



Телепрограмма МИР на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.



Программа передач МИР на сегодня 29 ноября



05:00 Развод

05:25 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии

01:25 Наше кино. История большой любви

02:05 Антон Иванович сердится

03:20 Развод

04:50 Мультфильмы



Телепрограмма МИР на завтра 30 ноября



05:00 Мультфильмы

05:40 При загадочных обстоятельствах. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 При загадочных обстоятельствах. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 4-я - 6-я серии

01:25 Наше кино. История большой любви

02:05 Сельская учительница

03:45 Развод



В программе возможны изменения.



















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