Телепрограмма МИР на 29 ноября и 30 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются сегодня и завтра в эфире телеканала.
Программа передач МИР на сегодня 29 ноября
05:00 Развод
05:25 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии
01:25 Наше кино. История большой любви
02:05 Антон Иванович сердится
03:20 Развод
04:50 Мультфильмы
Телепрограмма МИР на завтра 30 ноября
05:00 Мультфильмы
05:40 При загадочных обстоятельствах. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 При загадочных обстоятельствах. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 4-я - 6-я серии
01:25 Наше кино. История большой любви
02:05 Сельская учительница
03:45 Развод
В программе возможны изменения.