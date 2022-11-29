МИР - программа передач ТВ, телепрограмма на 29 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.



Программа передач МИР на 29.11.2022



05:00 Развод

05:25 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии

01:25 Наше кино. История большой любви

02:05 Антон Иванович сердится

03:20 Развод

04:50 Мультфильмы



В программе возможны изменения.