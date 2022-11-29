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МИР - программа передач ТВ, телепрограмма на 29 ноября 2022



Телепрограмма МИР на 29 ноября 2022 года. Какие фильмы, сериалы и передачи транслируются в этот день в эфире телеканала.

Программа передач МИР на 29.11.2022

05:00 Развод
05:25 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии
01:25 Наше кино. История большой любви
02:05 Антон Иванович сердится
03:20 Развод
04:50 Мультфильмы

В программе возможны изменения.









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