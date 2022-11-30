Программа передач, ТВ программа на 30 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на среду 30 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 30.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 11-я серия

22:45 Большая игра

23:50 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-21. «Насыщенная жизнь студентки Королевой», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-21. «Насыщенная жизнь студентки Королевой», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Андрей Соколов

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Евгения Крюкова

04:00 Личное дело. 12-я серия



ТВЦ



04:15 Берегите пародиста!

05:10 Мой герой. Сергей Мазаев

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Железо. Микро и макроэлементы

08:40 Загадка Пифагора. 1-я серия

09:34 Загадка Пифагора. 2-я серия

10:35 Проклятые сокровища

11:30 События

11:45 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия

12:38 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Старшенбаум

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия

16:55 Прощание. Николай Караченцов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Камея из Ватикана

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 67-я серия

23:05 90-е. Тур для дур

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Шоу-бизнес. Короткая слава

01:25 Знак качества. Соль

02:05 Отравленные сигары и ракеты на Кубе

02:45 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия

03:29 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия

04:15 «Один + один». Юмористический концерт



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Реле с ячейкой

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Сокровища

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Жених», 3-я и 4-я серии, «Домик в деревне», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Жених», 3-я и 4-я серии, «Домик в деревне», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дитя тайного брака

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 5-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 6-я серия

22:10 Адмиралы района. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 5-я и 6-я серии

00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. В поисках пятой колонны

01:40 Профиль убийцы-2. «Парикмахер», 1-я и 2-я серии

03:15 Профиль убийцы-2. «Экстрасенс», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Пьяная дача



5 канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части

08:25 Подлежит уничтожению. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-4. «Провокатор«, 4-я часть

14:20 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Другая река»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Другая река»

18:15 Ментовские войны 5. 1-я часть - «С чистой совестью»

19:05 Ментовские войны 5. 2-я часть - «С чистой совестью»

19:55 След. Домашний арест

20:40 След. Птицы смерти

21:30 След. Ход конем

22:25 Великолепная пятёрка-5. Имитация

23:15 Великолепная пятёрка-2. Обратная сторона рая

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Банда неудачников

01:20 След. Электрошторм

02:05 След. Живешь только дважды

02:40 След. Назад в СССР

03:20 Детективы. Пусть мама услышит

03:45 Детективы. Тот, кто тебя бережет

04:10 Гетеры майора Соколова. 1-я серия

04:55 Гетеры майора Соколова. 2-я серия



Домашний



05:00 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Расплата». «Токофобия»

13:30 Порча. Воспоминание из будущего

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Паучиха

15:05 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

19:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

22:55 Порча. «Двойник». «Новый жилец»

00:00 Знахарка

00:30 Верну любимого. Паучиха

00:55 Понять. Простить. «Расплата». «Токофобия»

01:45 От ненависти до любви. 3-я серия

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

09:00 Физрук. 41-я - 50-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 239-я - 246-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 21-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 22-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 38-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 39-я серия

21:00 Игра на выживание-2. 15-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 31-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 37-я серия

00:30 Импровизация. 29-я - 31-я серии

03:05 Comedy Баттл. 11-я серия

03:50 Comedy Баттл. 12-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 6. 19-я - 21-я серии

05:30 Мультфильмы

05:40 Пятачок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 25-я серия

06:05 Три кота. Ранняя пташка

06:10 Три кота. Робот поневоле

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:05 Приключения Вуди и его друзей

07:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 6-я и 7-я серии

09:00 Гранд. Сезон 5. 8-я - 14-я серии

12:25 Кухня. Сезон 5. 19-я - 20-я серии

13:30 Кухня. Сезон 6. 1-я - 9-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 6-я - 8-я серии

20:00 Трансформеры. Эпоха истребления

23:20 Трансформеры: Последний рыцарь

02:15 Воронины. Сезон 13. 1-я серия

02:40 Воронины. Сезон 13. 2-я серия

03:05 Воронины. Сезон 13. 3-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия

03:50 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 6. 35-я серия

04:55 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар

05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Самара»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Австралия - Дания. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Леон

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Хранители

03:10 Самые шокирующие гипотезы

03:55 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Анакоп. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Правда против кривды

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Иосиф Сталин«. Мировой рекорд»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Без права на провал

01:05 Ключи от неба

02:20 Россия молодая. Правда против кривды

03:35 Рысь



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва пешеходная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия

08:45 Забытое ремесло. Целовальник

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Доски судьбы. «Законы времени» Велемира Хлебникова

11:10 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983

12:30 Тихий Дон. 8-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Рыбинск

13:45 Искусственный отбор

14:30 Жизнь замечательных идей. Закон химической гармонии

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»

15:50 Белая студия. 85 лет Эдуарду Артемьеву

16:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Стадлер

18:25 Забытое ремесло. Чистильщик обуви

18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Абсолютный слух

21:30 Власть факта. Выбор Индонезии

22:15 Тихий Дон. 8-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983

01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия

02:25 Провинциальные музеи России. Рыбинск

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

06:00 Пятница News. 216-я серия

06:20 Снежная королева-3. Огонь и лёд

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 1-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

11:00 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

12:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия

14:40 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»

15:50 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

16:50 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»

17:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия

22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»

23:30 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия

00:20 Электра

02:00 Пятница News. 218-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 7-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 8-я серия

03:50 Пятница News. 217-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:40 При загадочных обстоятельствах. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 При загадочных обстоятельствах. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 4-я - 6-я серии

01:25 Наше кино. История большой любви

02:05 Сельская учительница

03:45 Развод



Время начала передач - московское.



















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