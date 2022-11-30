Программа передач, ТВ программа на 30 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 30 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 30.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 11-я серия
22:45 Большая игра
23:50 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-21. «Насыщенная жизнь студентки Королевой», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-21. «Насыщенная жизнь студентки Королевой», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Андрей Соколов
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Евгения Крюкова
04:00 Личное дело. 12-я серия
ТВЦ
04:15 Берегите пародиста!
05:10 Мой герой. Сергей Мазаев
05:45 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Железо. Микро и макроэлементы
08:40 Загадка Пифагора. 1-я серия
09:34 Загадка Пифагора. 2-я серия
10:35 Проклятые сокровища
11:30 События
11:45 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия
12:38 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Старшенбаум
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия
16:55 Прощание. Николай Караченцов
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Камея из Ватикана
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 67-я серия
23:05 90-е. Тур для дур
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Шоу-бизнес. Короткая слава
01:25 Знак качества. Соль
02:05 Отравленные сигары и ракеты на Кубе
02:45 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия
03:29 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия
04:15 «Один + один». Юмористический концерт
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Реле с ячейкой
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Сокровища
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Жених», 3-я и 4-я серии, «Домик в деревне», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Жених», 3-я и 4-я серии, «Домик в деревне», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дитя тайного брака
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 5-я серия
21:05 Скорая помощь-5. 6-я серия
22:10 Адмиралы района. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 5-я и 6-я серии
00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. В поисках пятой колонны
01:40 Профиль убийцы-2. «Парикмахер», 1-я и 2-я серии
03:15 Профиль убийцы-2. «Экстрасенс», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Пьяная дача
5 канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части
08:25 Подлежит уничтожению. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-4. «Провокатор«, 4-я часть
14:20 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Другая река»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Другая река»
18:15 Ментовские войны 5. 1-я часть - «С чистой совестью»
19:05 Ментовские войны 5. 2-я часть - «С чистой совестью»
19:55 След. Домашний арест
20:40 След. Птицы смерти
21:30 След. Ход конем
22:25 Великолепная пятёрка-5. Имитация
23:15 Великолепная пятёрка-2. Обратная сторона рая
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Банда неудачников
01:20 След. Электрошторм
02:05 След. Живешь только дважды
02:40 След. Назад в СССР
03:20 Детективы. Пусть мама услышит
03:45 Детективы. Тот, кто тебя бережет
04:10 Гетеры майора Соколова. 1-я серия
04:55 Гетеры майора Соколова. 2-я серия
Домашний
05:00 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Расплата». «Токофобия»
13:30 Порча. Воспоминание из будущего
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Паучиха
15:05 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
19:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
22:55 Порча. «Двойник». «Новый жилец»
00:00 Знахарка
00:30 Верну любимого. Паучиха
00:55 Понять. Простить. «Расплата». «Токофобия»
01:45 От ненависти до любви. 3-я серия
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 73-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
09:00 Физрук. 41-я - 50-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 239-я - 246-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 21-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 22-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 38-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 39-я серия
21:00 Игра на выживание-2. 15-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 31-я серия
23:30 Женский стендап. Сезон 3. 37-я серия
00:30 Импровизация. 29-я - 31-я серии
03:05 Comedy Баттл. 11-я серия
03:50 Comedy Баттл. 12-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 6. 19-я - 21-я серии
05:30 Мультфильмы
05:40 Пятачок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 25-я серия
06:05 Три кота. Ранняя пташка
06:10 Три кота. Робот поневоле
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:05 Приключения Вуди и его друзей
07:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 6-я и 7-я серии
09:00 Гранд. Сезон 5. 8-я - 14-я серии
12:25 Кухня. Сезон 5. 19-я - 20-я серии
13:30 Кухня. Сезон 6. 1-я - 9-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 6-я - 8-я серии
20:00 Трансформеры. Эпоха истребления
23:20 Трансформеры: Последний рыцарь
02:15 Воронины. Сезон 13. 1-я серия
02:40 Воронины. Сезон 13. 2-я серия
03:05 Воронины. Сезон 13. 3-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 6. 22-я серия
03:50 6 кадров. Сезон 5. 5-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 6. 29-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 6. 35-я серия
04:55 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Самара»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Австралия - Дания. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Леон
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Хранители
03:10 Самые шокирующие гипотезы
03:55 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Анакоп. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Правда против кривды
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Иосиф Сталин«. Мировой рекорд»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Без права на провал
01:05 Ключи от неба
02:20 Россия молодая. Правда против кривды
03:35 Рысь
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва пешеходная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владислав Стржельчик
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия
08:45 Забытое ремесло. Целовальник
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Доски судьбы. «Законы времени» Велемира Хлебникова
11:10 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983
12:30 Тихий Дон. 8-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Рыбинск
13:45 Искусственный отбор
14:30 Жизнь замечательных идей. Закон химической гармонии
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»
15:50 Белая студия. 85 лет Эдуарду Артемьеву
16:35 Человек в проходном дворе. 2-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Стадлер
18:25 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:30 Власть факта. Выбор Индонезии
22:15 Тихий Дон. 8-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Музыка и мультипликация». Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук. 1983
01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 3-я серия
02:25 Провинциальные музеи России. Рыбинск
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
06:00 Пятница News. 216-я серия
06:20 Снежная королева-3. Огонь и лёд
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 1-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
11:00 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
12:00 Адский шеф. Сезон 1. 15-я серия
14:40 На ножах. Сезон 4. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Sorry Daddy»
15:50 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
16:50 На ножах. Сезон 5. 2-я серия - «Саранск. Super Good»
17:50 На ножах. Сезон 6. 10-я серия - «Сочи. Искра»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 16-я серия
22:00 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»
23:30 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 3-я серия
00:20 Электра
02:00 Пятница News. 218-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 7-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 8-я серия
03:50 Пятница News. 217-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:40 При загадочных обстоятельствах. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 При загадочных обстоятельствах. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 4-я - 6-я серии
01:25 Наше кино. История большой любви
02:05 Сельская учительница
03:45 Развод
Время начала передач - московское.