Программа передач на сегодня 20 каналов России, которые входят в пакеты цифрового телевидения.
20 каналов цифрового телевидения - программа передач на сегодня 29 ноября 2022 года
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 10-я серия
22:45 Большая игра
23:50 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-21. «Человек из ниоткуда», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-21. «Человек из ниоткуда», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Владимир Гостюхин
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анна Азарова
04:00 Личное дело. 11-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана
05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Университет" (Ижевск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Уругвай
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Эквадор - Сенегал. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Знак скорпиона
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Рубин Каира
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Коварство», 1-я и 2-я серии, «Жених», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Коварство», 1-я и 2-я серии, «Жених», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дочь за супружеский день?
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 3-я серия
21:05 Скорая помощь-5. 4-я серия
22:10 Адмиралы района. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 3-я и 4-я серии
00:45 Англия - Россия. Коварство без любви. Подстава государственной важности
01:40 Профиль убийцы-2. «Миссионер», 1-я и 2-я серии
03:15 Профиль убийцы-2. «Кукольник», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Реле с ячейкой
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть
06:15 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть
07:10 Последний дюйм
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части
16:55 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я - 3-я части
19:55 След. Испорченный телефон
20:40 След. Самая опасная профессия
21:30 След. Скрытое, включенное, спровоцированное
22:25 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения
23:15 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Шутки разума
01:20 След. Жертва со стажем
02:05 След. Щекотливое дело
02:40 След. Сегодня мы с тобой бичуем
03:20 Детективы. У синей реки
03:50 Детективы. Безоблачные дни
04:20 Детективы. Фабрика обманок
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва композиторская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия
08:45 Забытое ремесло. Скоморох
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Иван Жолтовский
11:10 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988
12:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Тихий Дон. 7-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Карелия
13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера»
14:30 Жизнь замечательных идей. Битвы на гороховом поле
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Александр III и передвижники
15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду
16:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Догадин
18:30 Цвет времени. Камера-обскура
18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Тихий Дон. 7-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й
00:00 Новости культуры
00:20 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988
01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия
02:25 Провинциальные музеи России. Карелия
03:00 Перерыв в вещании
Россия 24
Информационный канал.
Карусель
05:00 Ранние пташки. Цветняшки!
07:00 С добрым утром, малыши!
07:30 Звёздная логика
07:40 Монсики
08:10 Чуч-Мяуч
10:20 Суперкрылья. Суперпомощники
10:45 Что в тарелке?
11:05 Простоквашино
12:40 Инфинити Надо
13:05 Дикие Скричеры
13:30 Петроникс
14:00 Навигатор. Новости
14:10 Зук
16:05 Ник-изобретатель
18:15 Лунтик
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Ми-ми-мишки
22:00 Тобот. Детективы Галактики
22:30 Инфинити Надо
22:55 Фьюжн Макс
23:20 «Союзмультфильм» представляет: «Ёжик должен быть колючим?»
23:25 Необычный друг
23:45 Муха Цокотуха
23:55 Однажды утром
00:00 В порту
00:20 Смешарики
01:25 Еда на ура. Рецепты
01:45 Скай Бластерс
02:50 С добрым утром, малыши!
03:15 Каша-малаша
03:40 Элла, Оскар и Шу
04:35 Что в тарелке?
ОТР
04:00 Душа баяна
05:15 Песня остается с человеком
05:30 «Дом «Э»
06:00 Очень личное с Виктором Лошаком
06:40 Мама-детектив. 9-я серия
07:30 Календарь
08:00 ОТРажение-1. Информационная программа
10:00 Новости
10:10 Мама-детектив. 10-я серия
11:00 Календарь
11:25 Территория
13:00 Новости
13:10 ОТРажение-2. Информационная программа
15:00 Новости
15:10 Крестный. 6-я серия
16:05 Сахаров просит слова
17:00 Ректорат с Анатолием Торкуновым
17:45 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». Внутри света
18:00 Мама-детектив. 10-я серия
19:00 Новости
19:20 ОТРажение-3. Информационная программа
21:00 Город Зеро
22:40 За Дело!
23:20 Крестный. 6-я серия
00:15 Сахаров просит слова
01:00 Сделано с умом. Иван Павлов. Первый нобелевский лауреат России и первый физиолог мира
01:30 ОТРажение. Главное
04:00 Семья года
ТВ-Центр
04:15 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт
05:10 Мой герой. Владимир Иванов
05:45 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Искусственный интеллект
08:50 Загадка Эйнштейна. 1-я серия
09:45 Загадка Эйнштейна. 2-я серия
10:40 Актёрские судьбы. Любовь без правил
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я серия
12:41 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 4-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Мазаев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия
16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия
16:55 Прощание. Юрий Яковлев
17:50 События
18:10 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Анне Вески. Холод в груди
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Губернатор на верблюде
01:25 Прощание. Виктор Мережко
02:05 Дворцовый переворот-1964
02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия
03:30 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия
04:15 Берегите пародиста!
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хищник
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Планета обезьян
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Спас
05:00 День Патриарха
05:10 Пилигрим
05:55 Предел возможного. 1-я серия
07:10 Мультфильмы на Спасе
07:30 Утро на Спасе
09:00 Утро на Спасе
10:30 Война и Библия
11:10 Русский мир
12:20 В поисках Бога
12:55 Щипков
13:30 Монастырская кухня
14:00 Монастырская кухня
14:30 Монастырская кухня
15:00 1100 лет традиции и самобытности
16:05 Щит и меч. 1-я серия
17:45 Щит и меч. 2-я серия
20:00 Вечер на Спасе
22:00 Война и Библия
22:30 Культурный фронт
23:40 Служба спасения семьи
00:35 День Патриарха
00:50 Святыни России
01:45 Расскажи мне о Боге
02:15 Физики и клирики
02:45 Физики и клирики
03:10 Встреча
04:05 Прямая линия. Ответ священника
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 2. 4-я серия
05:30 Про Фому и про Ерему
05:40 Разрешите погулять с вашей собакой
05:50 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 8-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия
06:05 Три кота. Хлеб
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 5-я и 6-я серии
09:00 Гранд. Сезон 5. 1-я - 7-я серии
12:25 Кухня. Сезон 5. 9-я - 19-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 5-я - 7-я серии
20:00 Трансформеры. Месть падших
23:05 Трансформеры-3. Темная сторона Луны
02:05 Воронины. Сезон 12. 24-я серия
02:30 Воронины. Сезон 12. 25-я серия
02:55 Воронины. Сезон 12. 26-я серия
03:15 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия
Домашний
05:00 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»
13:00 Порча. Плоды греха
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Маменькин сынок
14:40 Девичий лес. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Тут кто-то есть». «Сирена»
23:50 Знахарка
00:25 Верну любимого. Маменькин сынок
00:50 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»
01:40 От ненависти до любви. 2-я серия
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
ТВ-3
04:30 Городские легенды. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Обводный канал»
05:15 Городские легенды. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Михайловский замок»
06:00 Утренние гадания. 2-я серия
06:15 Мультфильмы
08:15 Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя. 11-я серия
09:15 Утренние гадания. 2-я серия
09:30 Слепая. 63-я серия - «Холодное сердце»
10:05 Слепая. 68-я серия - «Родной ребенок»
10:40 Слепая. Сезон 9. 747-я серия - «Торт на заказ»
11:15 Знаки судьбы. Сезон 6. 307-я серия - «Утешение»
11:50 Знаки судьбы. Сезон 5. 234-я серия - «Инструктор»
12:20 Мистические истории. Сезон 4. 22-я серия
13:30 Гадалка. Сезон 16. 1439-я серия - «В ракушке»
14:00 Гадалка. Сезон 12. 893-я серия - «Умрешь от страха»
14:30 Гадалка. Сезон 11. 814-я серия - «Не твой ребенок»
15:00 Гадалка. Сезон 11. 819-я серия - «Зеркальный плен»
15:40 Гадалка. Сезон 13. 1007-я серия - «Волчья кровь»
16:10 Гадалка. Сезон 12. 1001-я серия - "Поющая гитара»
16:45 Слепая. Сезон 10. 862-я серия - «Самовар»
17:20 Слепая. Сезон 10. 852-я серия - «Не виновата»
17:55 Слепая. Сезон 11. 1043-я серия - «Роковая фата»
18:30 Слепая. Сезон 12. 1199-я серия - «Квартет»
19:00 Слепая. Сезон 12. 1204-я серия - «Рукава до колен»
19:30 Гримм. Сезон 4. 20-я серия - «Ты не знаешь Джека»
20:30 Гримм. Сезон 4. 21-я серия - «Головная боль»
21:15 Гримм. Сезон 4. 22-я серия - «Плач разрушителя»
22:15 Пункт назначения-2
00:00 Убойные каникулы
01:45 Городские легенды. 7-я серия - «Неизвестное метро семьи Романовых»
02:15 Городские легенды. 8-я серия - «Священный Грааль Петропавловской крепости»
03:00 Городские легенды. Тверская область. Озеро Бросно
03:45 Городские легенды. Москва. Останкино
04:30 Городские легенды. 11-я серия - «Подмосковная пирамида»
Пятница!
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
06:10 Пятница News. 215-я серия
06:30 Снежная королева-2. Перезаморозка
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия
10:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
11:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
12:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
13:10 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 6-я серия - «Ян Цапник и Ирина Мягкова»
22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия - «Дима Масленников и Леонид Якубович»
23:30 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия
00:10 Сорвиголова
02:00 Пятница News. 217-я серия
02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия
03:50 Пятница News. 216-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
Звезда
04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии
06:00 Не хлебом единым. 3-я серия
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Нашествие
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Красин». Кругосветка 885»
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Рысь
01:25 По данным уголовного розыска...
02:40 Россия молодая. Нашествие
03:45 Сделано в СССР
04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии
МИР
05:00 Развод
05:25 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии
01:25 Наше кино. История большой любви
02:05 Антон Иванович сердится
03:20 Развод
04:50 Мультфильмы
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 8-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 15-я серия
09:00 Физрук. 31-я - 40-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 233-я - 240-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 19-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 37-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 38-я серия
21:00 Игра на выживание-2. 14-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 30-я серия
23:30 Женский стендап. Сезон 3. 36-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия
03:05 Comedy Баттл. 9-я серия
03:50 Comedy Баттл. 10-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия
Муз-ТВ
05:00 Муз'итив
06:00 Каждое утро
06:40 Pro-новости
07:00 Каждое утро
08:40 Pro-новости
09:00 Муз-ТВ Чарт
10:00 Tоп-30: Плейлист недели
12:00 Юмор FM чарт
13:00 Консервы
14:00 ТikTok чарт
15:00 Pro-новости
15:20 В десятку!
16:00 Лайкер
17:00 Прогноз по году
18:00 Pro-новости
18:20 Плейлист. Осень
19:00 Русский чарт
20:00 10 самых...
20:35 Битва поколений
21:55 Плейлист. Осень
22:40 Pro-новости
23:00 Плейлист. Осень
00:00 Хиты по-русски
01:30 Муз'итив
02:00 Муз'итив
03:00 Золотая лихорадка
Время начала передач - московское.