Программа передач 20 каналов цифрового телевидения на сегодня



Программа передач на сегодня 20 каналов России, которые входят в пакеты цифрового телевидения.



20 каналов цифрового телевидения - программа передач на сегодня 29 ноября 2022 года



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 10-я серия

22:45 Большая игра

23:50 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-21. «Человек из ниоткуда», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-21. «Человек из ниоткуда», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Владимир Гостюхин

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Анна Азарова

04:00 Личное дело. 11-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Гана

05:20 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - "Университет" (Ижевск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Португалия - Уругвай

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Бразилия - Швейцария

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Эквадор - Сенегал. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Знак скорпиона

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Рубин Каира

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Коварство», 1-я и 2-я серии, «Жених», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Коварство», 1-я и 2-я серии, «Жених», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дочь за супружеский день?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 3-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 4-я серия

22:10 Адмиралы района. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 3-я и 4-я серии

00:45 Англия - Россия. Коварство без любви. Подстава государственной важности

01:40 Профиль убийцы-2. «Миссионер», 1-я и 2-я серии

03:15 Профиль убийцы-2. «Кукольник», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Реле с ячейкой



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 3-я часть

06:15 Ментовские войны - 3. «Второй фронт», 4-я часть

07:10 Последний дюйм

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части

16:55 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны-4. «Провокатор», 1-я - 3-я части

19:55 След. Испорченный телефон

20:40 След. Самая опасная профессия

21:30 След. Скрытое, включенное, спровоцированное

22:25 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения

23:15 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Шутки разума

01:20 След. Жертва со стажем

02:05 След. Щекотливое дело

02:40 След. Сегодня мы с тобой бичуем

03:20 Детективы. У синей реки

03:50 Детективы. Безоблачные дни

04:20 Детективы. Фабрика обманок



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва композиторская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия

08:45 Забытое ремесло. Скоморох

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Византийское наследство Русской Царицы», Фильм 5-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Иван Жолтовский

11:10 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988

12:25 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:30 Тихий Дон. 7-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Карелия

13:45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Джонатан Свифт. «Приключения Гулливера»

14:30 Жизнь замечательных идей. Битвы на гороховом поле

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Александр III и передвижники

15:50 Сати. Нескучная классика... С Алексеем Любимовым и Петром Айду

16:35 Человек в проходном дворе. 1-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Сергей Догадин

18:30 Цвет времени. Камера-обскура

18:40 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Тихий Дон. 7-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Мальтийская корона Павла I», Фильм 6-й

00:00 Новости культуры

00:20 ХX век. «Мастера экрана. Клара Лучко. Монологи». 1988

01:35 Три дня из жизни Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 2-я серия

02:25 Провинциальные музеи России. Карелия

03:00 Перерыв в вещании



Россия 24



Информационный канал.



Карусель



05:00 Ранние пташки. Цветняшки!

07:00 С добрым утром, малыши!

07:30 Звёздная логика

07:40 Монсики

08:10 Чуч-Мяуч

10:20 Суперкрылья. Суперпомощники

10:45 Что в тарелке?

11:05 Простоквашино

12:40 Инфинити Надо

13:05 Дикие Скричеры

13:30 Петроникс

14:00 Навигатор. Новости

14:10 Зук

16:05 Ник-изобретатель

18:15 Лунтик

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Ми-ми-мишки

22:00 Тобот. Детективы Галактики

22:30 Инфинити Надо

22:55 Фьюжн Макс

23:20 «Союзмультфильм» представляет: «Ёжик должен быть колючим?»

23:25 Необычный друг

23:45 Муха Цокотуха

23:55 Однажды утром

00:00 В порту

00:20 Смешарики

01:25 Еда на ура. Рецепты

01:45 Скай Бластерс

02:50 С добрым утром, малыши!

03:15 Каша-малаша

03:40 Элла, Оскар и Шу

04:35 Что в тарелке?



ОТР



04:00 Душа баяна

05:15 Песня остается с человеком

05:30 «Дом «Э»

06:00 Очень личное с Виктором Лошаком

06:40 Мама-детектив. 9-я серия

07:30 Календарь

08:00 ОТРажение-1. Информационная программа

10:00 Новости

10:10 Мама-детектив. 10-я серия

11:00 Календарь

11:25 Территория

13:00 Новости

13:10 ОТРажение-2. Информационная программа

15:00 Новости

15:10 Крестный. 6-я серия

16:05 Сахаров просит слова

17:00 Ректорат с Анатолием Торкуновым

17:45 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». Внутри света

18:00 Мама-детектив. 10-я серия

19:00 Новости

19:20 ОТРажение-3. Информационная программа

21:00 Город Зеро

22:40 За Дело!

23:20 Крестный. 6-я серия

00:15 Сахаров просит слова

01:00 Сделано с умом. Иван Павлов. Первый нобелевский лауреат России и первый физиолог мира

01:30 ОТРажение. Главное

04:00 Семья года



ТВ-Центр



04:15 «Женская логика. Вирус позитива». Юмористический концерт

05:10 Мой герой. Владимир Иванов

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Искусственный интеллект

08:50 Загадка Эйнштейна. 1-я серия

09:45 Загадка Эйнштейна. 2-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Любовь без правил

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я серия

12:41 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 4-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Мазаев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия

16:01 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия

16:55 Прощание. Юрий Яковлев

17:50 События

18:10 Пояс Ориона. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Анне Вески. Холод в груди

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Губернатор на верблюде

01:25 Прощание. Виктор Мережко

02:05 Дворцовый переворот-1964

02:45 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 3-я серия

03:30 Анатомия убийства. «Смерть в стиле винтаж», 4-я серия

04:15 Берегите пародиста!



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хищник

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Планета обезьян

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Спас



05:00 День Патриарха

05:10 Пилигрим

05:55 Предел возможного. 1-я серия

07:10 Мультфильмы на Спасе

07:30 Утро на Спасе

09:00 Утро на Спасе

10:30 Война и Библия

11:10 Русский мир

12:20 В поисках Бога

12:55 Щипков

13:30 Монастырская кухня

14:00 Монастырская кухня

14:30 Монастырская кухня

15:00 1100 лет традиции и самобытности

16:05 Щит и меч. 1-я серия

17:45 Щит и меч. 2-я серия

20:00 Вечер на Спасе

22:00 Война и Библия

22:30 Культурный фронт

23:40 Служба спасения семьи

00:35 День Патриарха

00:50 Святыни России

01:45 Расскажи мне о Боге

02:15 Физики и клирики

02:45 Физики и клирики

03:10 Встреча

04:05 Прямая линия. Ответ священника



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 1. 9-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 2. 4-я серия

05:30 Про Фому и про Ерему

05:40 Разрешите погулять с вашей собакой

05:50 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 8-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия

06:05 Три кота. Хлеб

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 5-я и 6-я серии

09:00 Гранд. Сезон 5. 1-я - 7-я серии

12:25 Кухня. Сезон 5. 9-я - 19-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 5-я - 7-я серии

20:00 Трансформеры. Месть падших

23:05 Трансформеры-3. Темная сторона Луны

02:05 Воронины. Сезон 12. 24-я серия

02:30 Воронины. Сезон 12. 25-я серия

02:55 Воронины. Сезон 12. 26-я серия

03:15 6 кадров. Сезон 6. 44-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 6. 59-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 6. 17-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 6. 18-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 6. 19-я серия



Домашний



05:00 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»

13:00 Порча. Плоды греха

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Маменькин сынок

14:40 Девичий лес. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Тут кто-то есть». «Сирена»

23:50 Знахарка

00:25 Верну любимого. Маменькин сынок

00:50 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»

01:40 От ненависти до любви. 2-я серия

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



ТВ-3



04:30 Городские легенды. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Обводный канал»

05:15 Городские легенды. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Михайловский замок»

06:00 Утренние гадания. 2-я серия

06:15 Мультфильмы

08:15 Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя. 11-я серия

09:15 Утренние гадания. 2-я серия

09:30 Слепая. 63-я серия - «Холодное сердце»

10:05 Слепая. 68-я серия - «Родной ребенок»

10:40 Слепая. Сезон 9. 747-я серия - «Торт на заказ»

11:15 Знаки судьбы. Сезон 6. 307-я серия - «Утешение»

11:50 Знаки судьбы. Сезон 5. 234-я серия - «Инструктор»

12:20 Мистические истории. Сезон 4. 22-я серия

13:30 Гадалка. Сезон 16. 1439-я серия - «В ракушке»

14:00 Гадалка. Сезон 12. 893-я серия - «Умрешь от страха»

14:30 Гадалка. Сезон 11. 814-я серия - «Не твой ребенок»

15:00 Гадалка. Сезон 11. 819-я серия - «Зеркальный плен»

15:40 Гадалка. Сезон 13. 1007-я серия - «Волчья кровь»

16:10 Гадалка. Сезон 12. 1001-я серия - "Поющая гитара»

16:45 Слепая. Сезон 10. 862-я серия - «Самовар»

17:20 Слепая. Сезон 10. 852-я серия - «Не виновата»

17:55 Слепая. Сезон 11. 1043-я серия - «Роковая фата»

18:30 Слепая. Сезон 12. 1199-я серия - «Квартет»

19:00 Слепая. Сезон 12. 1204-я серия - «Рукава до колен»

19:30 Гримм. Сезон 4. 20-я серия - «Ты не знаешь Джека»

20:30 Гримм. Сезон 4. 21-я серия - «Головная боль»

21:15 Гримм. Сезон 4. 22-я серия - «Плач разрушителя»

22:15 Пункт назначения-2

00:00 Убойные каникулы

01:45 Городские легенды. 7-я серия - «Неизвестное метро семьи Романовых»

02:15 Городские легенды. 8-я серия - «Священный Грааль Петропавловской крепости»

03:00 Городские легенды. Тверская область. Озеро Бросно

03:45 Городские легенды. Москва. Останкино

04:30 Городские легенды. 11-я серия - «Подмосковная пирамида»



Пятница!



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

06:10 Пятница News. 215-я серия

06:30 Снежная королева-2. Перезаморозка

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 6. 5-я серия

10:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

11:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

12:00 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

13:10 Король десертов. Сезон 1. 5-я серия - «Выпечка»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 17-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 19-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 6-я серия - «Ян Цапник и Ирина Мягкова»

22:00 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия - «Дима Масленников и Леонид Якубович»

23:30 Умный дом. Сезон 4. 4-я серия

00:10 Сорвиголова

02:00 Пятница News. 217-я серия

02:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия

03:50 Пятница News. 216-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»



Звезда



04:35 Не хлебом единым. 1-я и 2-я серии

06:00 Не хлебом единым. 3-я серия

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Нашествие

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Привет от Катюши. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Красин». Кругосветка 885»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Рысь

01:25 По данным уголовного розыска...

02:40 Россия молодая. Нашествие

03:45 Сделано в СССР

04:00 Анакоп. 1-я и 2-я серии



МИР



05:00 Развод

05:25 Любовь по приказу. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Любовь по приказу. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 3-я - 5-я серии

01:25 Наше кино. История большой любви

02:05 Антон Иванович сердится

03:20 Развод

04:50 Мультфильмы



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 8-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 71-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 15-я серия

09:00 Физрук. 31-я - 40-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 7. 233-я - 240-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 19-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 20-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 37-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 38-я серия

21:00 Игра на выживание-2. 14-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 30-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 36-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 2. 27-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 28-я серия

03:05 Comedy Баттл. 9-я серия

03:50 Comedy Баттл. 10-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 72-я серия



Муз-ТВ



05:00 Муз'итив

06:00 Каждое утро

06:40 Pro-новости

07:00 Каждое утро

08:40 Pro-новости

09:00 Муз-ТВ Чарт

10:00 Tоп-30: Плейлист недели

12:00 Юмор FM чарт

13:00 Консервы

14:00 ТikTok чарт

15:00 Pro-новости

15:20 В десятку!

16:00 Лайкер

17:00 Прогноз по году

18:00 Pro-новости

18:20 Плейлист. Осень

19:00 Русский чарт

20:00 10 самых...

20:35 Битва поколений

21:55 Плейлист. Осень

22:40 Pro-новости

23:00 Плейлист. Осень

00:00 Хиты по-русски

01:30 Муз'итив

02:00 Муз'итив

03:00 Золотая лихорадка



Время начала передач - московское.



















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