Телепрограмма ТВЦ на 30 ноября 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ на весь день 30 ноября



04:15 Берегите пародиста!

05:10 Мой герой. Сергей Мазаев

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Железо. Микро и макроэлементы

08:40 Загадка Пифагора. 1-я серия

09:34 Загадка Пифагора. 2-я серия

10:35 Проклятые сокровища

11:30 События

11:45 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия

12:38 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия

13:40 Мой герой. Ирина Старшенбаум

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия

16:55 Прощание. Николай Караченцов

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Камея из Ватикана

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 67-я серия

23:05 90-е. Тур для дур

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Шоу-бизнес. Короткая слава

01:25 Знак качества. Соль

02:05 Отравленные сигары и ракеты на Кубе

02:45 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия

03:29 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия

04:15 «Один + один». Юмористический концерт



В программе возможны изменения.