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Программа передач ТВЦ на 30 ноября, телепрограмма на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 30 ноября 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ на весь день 30 ноября

04:15 Берегите пародиста!
05:10 Мой герой. Сергей Мазаев
05:45 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Железо. Микро и макроэлементы
08:40 Загадка Пифагора. 1-я серия
09:34 Загадка Пифагора. 2-я серия
10:35 Проклятые сокровища
11:30 События
11:45 Старая гвардия. Огненный след. 1-я серия
12:38 Старая гвардия. Огненный след. 2-я серия
13:40 Мой герой. Ирина Старшенбаум
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия
16:55 Прощание. Николай Караченцов
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Камея из Ватикана
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 67-я серия
23:05 90-е. Тур для дур
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Шоу-бизнес. Короткая слава
01:25 Знак качества. Соль
02:05 Отравленные сигары и ракеты на Кубе
02:45 Анатомия убийства. «Кровные узы», 1-я серия
03:29 Анатомия убийства. «Кровные узы», 2-я серия
04:15 «Один + один». Юмористический концерт

В программе возможны изменения.









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