Телепрограмма 5 канала на 30 ноября 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал на весь день 30 ноября



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части

08:25 Подлежит уничтожению. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-4. «Провокатор«, 4-я часть

14:20 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Другая река»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Другая река»

18:15 Ментовские войны 5. 1-я часть - «С чистой совестью»

19:05 Ментовские войны 5. 2-я часть - «С чистой совестью»

19:55 След. Домашний арест

20:40 След. Птицы смерти

21:30 След. Ход конем

22:25 Великолепная пятёрка-5. Имитация

23:15 Великолепная пятёрка-2. Обратная сторона рая

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Банда неудачников

01:20 След. Электрошторм

02:05 След. Живешь только дважды

02:40 След. Назад в СССР

03:20 Детективы. Пусть мама услышит

03:45 Детективы. Тот, кто тебя бережет

04:10 Гетеры майора Соколова. 1-я серия

04:55 Гетеры майора Соколова. 2-я серия



В программе возможны изменения.