Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа передач 5 канал на 30 ноября, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 30 ноября 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал на весь день 30 ноября

05:00 Известия
05:25 Ментовские войны-4. «Золотая стрела», 1-я - 4-я части
08:25 Подлежит уничтожению. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Подлежит уничтожению. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-4. «Провокатор«, 4-я часть
14:20 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Другая река»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Другая река»
18:15 Ментовские войны 5. 1-я часть - «С чистой совестью»
19:05 Ментовские войны 5. 2-я часть - «С чистой совестью»
19:55 След. Домашний арест
20:40 След. Птицы смерти
21:30 След. Ход конем
22:25 Великолепная пятёрка-5. Имитация
23:15 Великолепная пятёрка-2. Обратная сторона рая
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Банда неудачников
01:20 След. Электрошторм
02:05 След. Живешь только дважды
02:40 След. Назад в СССР
03:20 Детективы. Пусть мама услышит
03:45 Детективы. Тот, кто тебя бережет
04:10 Гетеры майора Соколова. 1-я серия
04:55 Гетеры майора Соколова. 2-я серия

В программе возможны изменения.









  • 5 канал программа передач на сегодня, телепрограмма 5 канала на завтра
  • Программа 5 канал на 28 ноября 2022
  • Программа 5 канал 27 ноября 2022
  • Программа 5 канал на 26 ноября 2022
  • Программа 5 канал на 25 ноября 2022
    •




    Итальянские препараты Татионил 600 и ТАД 600

    Татионил 600

    Татионил 600 или ТАД 600 – европейский препарат производства Италии. Это искусственный аналог очень важного для человека вещества – глутатиона. Глутатион вырабатывается клетками и играет роль своеобразного фильтра.

    Расписание второго этапа Кубка России по лыжным гонкам 2022/2023

    Кубок России по лыжным гонкам 2022, 2023

    С 30 ноября по 4 декабря в Хакасии (Вершина Тёи) пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2022/2023.

    Расписание второго этапа Кубка России по биатлону 2022/2023 в Увате

    Кубок России по биатлону 2022 Уват

    С 1 по 4 декабря в Увате пройдет второй этап Кубка России по биатлону сезона 2022/2023. На странице представлено расписание соревнований в Тюменской области.

    Расписание матчей 29 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 на 28 ноября, который проводится под эгидой ФИФА, расписание трансляций и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 29 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Результаты матчей 29 ноября чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Турнирная таблица ЧМ-2022 по футболу, участники плей-офф, кто вышел в 1/8 финала
    Курс евро ЦБ РФ на 30 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 30 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какой праздник 30 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Сколько дней до Нового года 2023, через сколько дней Новый год
    Статистика коронавируса на 29 ноября 2022
    29 ноября - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 29 ноября 2022
    Какой праздник 29 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru