Телепрограмма Матч ТВ на 30 ноября 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ на весь день 30 ноября



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар

05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Самара»

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Австралия - Дания. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция



В программе возможны изменения.