Телепрограмма Матч ТВ на 30 ноября 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ на весь день 30 ноября
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар
05:20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Самара»
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Нидерланды - Катар
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Иран - США
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Уэльс - Англия
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Австралия - Дания. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция
В программе возможны изменения.