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Программа передач Звезда на 30 ноября, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Звезда на 30 ноября 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда на весь день 30 ноября

04:00 Анакоп. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Правда против кривды
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Иосиф Сталин«. Мировой рекорд»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Без права на провал
01:05 Ключи от неба
02:20 Россия молодая. Правда против кривды
03:35 Рысь

В программе возможны изменения.









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