Телепрограмма Звезда на 30 ноября 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда на весь день 30 ноября



04:00 Анакоп. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Правда против кривды

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Черные волки. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Иосиф Сталин«. Мировой рекорд»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Без права на провал

01:05 Ключи от неба

02:20 Россия молодая. Правда против кривды

03:35 Рысь



В программе возможны изменения.