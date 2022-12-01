ТВЦ 1 декабря

Телепрограмма ТВЦ на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 01.12.2022
04:15 «Один + один«. Юмористический концерт
05:05 Мой герой. Ирина Старшенбаум
05:45 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Мифы о хлебе
08:55 Загадка Цезаря. 1-я серия
09:45 Загадка Цезаря. 2-я серия
10:40 Жизнь без любимого
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Огненный след. 3-я серия
12:46 Старая гвардия. Огненный след. 4-я серия
13:40 Мой герой. Виктор Сухоруков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия
16:03 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия
16:55 Прощание. Крис Кельми
17:50 События
18:10 Земное притяжение
22:00 События
22:40 10 самых... Звезды с одной песней
23:10 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Любимцы вождя
01:25 Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев
02:05 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди
02:50 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия
03:34 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия
04:20 «На двух стульях«. Юмористический концерт. Фильм 2-й
В программе возможны изменения.