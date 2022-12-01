ТВЦ 1 декабря

Телепрограмма ТВЦ на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 01.12.2022



04:15 «Один + один«. Юмористический концерт

05:05 Мой герой. Ирина Старшенбаум

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Мифы о хлебе

08:55 Загадка Цезаря. 1-я серия

09:45 Загадка Цезаря. 2-я серия

10:40 Жизнь без любимого

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Огненный след. 3-я серия

12:46 Старая гвардия. Огненный след. 4-я серия

13:40 Мой герой. Виктор Сухоруков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия

16:03 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия

16:55 Прощание. Крис Кельми

17:50 События

18:10 Земное притяжение

22:00 События

22:40 10 самых... Звезды с одной песней

23:10 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Любимцы вождя

01:25 Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев

02:05 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди

02:50 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия

03:34 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия

04:20 «На двух стульях«. Юмористический концерт. Фильм 2-й



В программе возможны изменения.