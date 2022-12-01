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Пятый канал 1 декабря



Телепрограмма Пятого канала на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятый канал 01.12.2022

05:00 Известия
05:25 Гетеры майора Соколова. 2-я - 5-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 5. 3-я часть - «С чистой совестью»
14:25 Ментовские войны 5. 4-я часть - «С чистой совестью»
15:30 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Лицом к лицу»
16:30 Ментовские войны 5. 2-я часть - «Лицом к лицу»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 5. 3-я часть - «Лицом к лицу»
18:55 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Лицом к лицу»
19:50 След. Убийство по обмену
20:40 След. 264-я с продолжением
21:30 След. Здоровье богов
22:20 Великолепная пятёрка-5. Свадьба
23:10 Великолепная пятёрка-2. На пределе
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Как в сказке
01:15 След. Подушка безопасности
01:55 След. Семь с половиной женщин
02:30 След. Как стать суперменом
03:10 Пуля. 1-я - 3-я серии

В программе возможны изменения.









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