Пятый канал 1 декабря

Телепрограмма Пятого канала на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятый канал 01.12.2022



05:00 Известия

05:25 Гетеры майора Соколова. 2-я - 5-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 5. 3-я часть - «С чистой совестью»

14:25 Ментовские войны 5. 4-я часть - «С чистой совестью»

15:30 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Лицом к лицу»

16:30 Ментовские войны 5. 2-я часть - «Лицом к лицу»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 5. 3-я часть - «Лицом к лицу»

18:55 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Лицом к лицу»

19:50 След. Убийство по обмену

20:40 След. 264-я с продолжением

21:30 След. Здоровье богов

22:20 Великолепная пятёрка-5. Свадьба

23:10 Великолепная пятёрка-2. На пределе

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Как в сказке

01:15 След. Подушка безопасности

01:55 След. Семь с половиной женщин

02:30 След. Как стать суперменом

03:10 Пуля. 1-я - 3-я серии



В программе возможны изменения.