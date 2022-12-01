Домашний 1 декабря

Телепрограмма канала Домашний на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 01.12.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»

13:10 Порча. Из леса

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Супруг в аренду

14:50 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню. 10-я серия

19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Синдром Бога». «Разыскивается девочка»

23:50 Знахарка

00:25 Верну любимого. Супруг в аренду

00:55 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»

01:50 От ненависти до любви. 4-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.