СТС 1 декабря

Телепрограмма СТС на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 01.12.2022



04:55 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 На лесной тропе

05:50 Ералаш. Сезон 1. 117-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия

06:05 Три кота. Не просто яблоки

06:10 Три кота. Парк дикой природы

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 7-я и 8-я серии

09:00 Гранд. Сезон 5. 15-я - 21-я серии

12:25 Кухня. Сезон 6. 10-я - 20-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 7-я - 9-я серии

19:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 8-я серия

19:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 9-я серия

20:00 Неуправляемый

22:00 Бамблби

00:20 Трансформеры

02:55 Воронины. Сезон 13. 4-я - 6-я серии

04:05 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия



В программе возможны изменения.