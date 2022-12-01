Матч ТВ 1 декабря

Телепрограмма Матч ТВ на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 01.12.2022



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция

05:20 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

10:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Бельгия. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Канада - Марокко



В программе возможны изменения.