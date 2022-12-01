Программа Матч ТВ на 1 декабря

Телепрограмма Матч ТВ на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 01.12.2022
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция
05:20 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир
10:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Бельгия. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Канада - Марокко
В программе возможны изменения.