Звезда 1 декабря

Телепрограмма канала Звезда на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 01.12.2022



03:35 Рысь

05:10 Живые строки войны

05:45 Герой 115

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Ветер Балтики

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Черные волки. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Анастас Микоян». Огненный рейс»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин

00:50 Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа

02:30 Россия молодая. Ветер Балтики

03:55 Свинарка и пастух



В программе возможны изменения.