Звезда 1 декабря

Телепрограмма канала Звезда на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Звезда 01.12.2022
03:35 Рысь
05:10 Живые строки войны
05:45 Герой 115
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Ветер Балтики
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Черные волки. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Анастас Микоян». Огненный рейс»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин
00:50 Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа
02:30 Россия молодая. Ветер Балтики
03:55 Свинарка и пастух
В программе возможны изменения.