Культура 1 декабря



Телепрограмма канала Культура на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 01.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва писательская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 3-я серия

08:45 Забытое ремесло. Чистильщик обуви

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. «Хождение по мукам». 100 лет роману

11:10 ХX век. «Рерих«. Документальный фильм. 1982

12:30 Тихий Дон. 9-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Богородицк

13:45 Острова. 85 лет Науму Клейману

14:30 Жизнь замечательных идей. Неевклидовы страсти

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Мастера Поволжья

15:50 2 Верник 2. Светлана Немоляева

16:35 Человек в проходном дворе. 3-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Даниил Шафран и Антон Гинзбург

18:25 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Виноватых бьют»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Торжественное открытие XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ

21:45 Запечатленное время. Змееловы

22:15 Тихий Дон. 9-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й

00:00 Новости культуры

00:20 Острова. 85 лет Науму Клейману

01:00 Концерт-посвящение Анатолию Никитину

02:15 Первые в мире. Ледокол Бритнева

02:30 Провинциальные музеи России. Богородицк

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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