Культура 1 декабря

Телепрограмма канала Культура на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 01.12.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва писательская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 3-я серия
08:45 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. «Хождение по мукам». 100 лет роману
11:10 ХX век. «Рерих«. Документальный фильм. 1982
12:30 Тихий Дон. 9-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Богородицк
13:45 Острова. 85 лет Науму Клейману
14:30 Жизнь замечательных идей. Неевклидовы страсти
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Мастера Поволжья
15:50 2 Верник 2. Светлана Немоляева
16:35 Человек в проходном дворе. 3-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Даниил Шафран и Антон Гинзбург
18:25 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Виноватых бьют»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Торжественное открытие XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ
21:45 Запечатленное время. Змееловы
22:15 Тихий Дон. 9-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й
00:00 Новости культуры
00:20 Острова. 85 лет Науму Клейману
01:00 Концерт-посвящение Анатолию Никитину
02:15 Первые в мире. Ледокол Бритнева
02:30 Провинциальные музеи России. Богородицк
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.