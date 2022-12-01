Пятница 1 декабря

Телепрограмма канала Пятница на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 01.12.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

06:10 Пятница News. 217-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 1-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 2-я серия

09:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 3-я серия

11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия

15:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 9-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия

21:30 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия

23:10 Эон Флакс

01:00 Пятница News. 219-я серия

01:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 9-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 10-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 11-я серия

03:30 Пятница News. 218-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



В программе возможны изменения.