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Пятница 1 декабря



Телепрограмма канала Пятница на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 01.12.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
06:10 Пятница News. 217-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 1-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 2-я серия
09:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 3-я серия
11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия
15:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 9-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия
21:30 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия
23:10 Эон Флакс
01:00 Пятница News. 219-я серия
01:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 9-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 10-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 11-я серия
03:30 Пятница News. 218-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»

В программе возможны изменения.









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