МИР 1 декабря

Телепрограмма МИР на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 01.12.2022



05:00 Развод

06:45 Салон красоты

08:10 Гараж

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:15 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 6-я - 8-я серии

01:30 Наше кино. История большой любви

01:50 Цирк

03:20 Развод



В программе возможны изменения.