МИР 1 декабря

Телепрограмма МИР на 1 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач МИР 01.12.2022
05:00 Развод
06:45 Салон красоты
08:10 Гараж
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:15 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 6-я - 8-я серии
01:30 Наше кино. История большой любви
01:50 Цирк
03:20 Развод
В программе возможны изменения.