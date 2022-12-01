Программа передач, ТВ программа на 1 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на четверг 1 декабря 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 01.12.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 12-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Тайны следствия-21. «Чужое счастье», 1-я часть

22:20 Тайны следствия-21. «Чужое счастье», 2-я часть

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Виктор Чайка

03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Федор Лавров

04:00 Личное дело. 13-я серия



ТВЦ



04:15 «Один + один«. Юмористический концерт

05:05 Мой герой. Ирина Старшенбаум

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Мифы о хлебе

08:55 Загадка Цезаря. 1-я серия

09:45 Загадка Цезаря. 2-я серия

10:40 Жизнь без любимого

11:30 События

11:50 Старая гвардия. Огненный след. 3-я серия

12:46 Старая гвардия. Огненный след. 4-я серия

13:40 Мой герой. Виктор Сухоруков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия

16:03 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия

16:55 Прощание. Крис Кельми

17:50 События

18:10 Земное притяжение

22:00 События

22:40 10 самых... Звезды с одной песней

23:10 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Любимцы вождя

01:25 Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев

02:05 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди

02:50 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия

03:34 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия

04:20 «На двух стульях«. Юмористический концерт. Фильм 2-й



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Пьяная дача

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Третий лишний

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я и 2-я серии, «Пистолет», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я и 2-я серии, «Пистолет», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Султанова наследница?

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 7-я и 8-я серии

22:10 Адмиралы района. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Адмиралы района. 7-я и 8-я серии

00:40 Поздняков

00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет Арктика накормит Россию

01:45 Профиль убийцы-2. «Палач», 1-я и 2-я серии

03:20 Профиль убийцы-2. «Беговая дорожка», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Бойня в притоне



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Гетеры майора Соколова. 2-я - 5-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 5. 3-я часть - «С чистой совестью»

14:25 Ментовские войны 5. 4-я часть - «С чистой совестью»

15:30 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Лицом к лицу»

16:30 Ментовские войны 5. 2-я часть - «Лицом к лицу»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 5. 3-я часть - «Лицом к лицу»

18:55 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Лицом к лицу»

19:50 След. Убийство по обмену

20:40 След. 264-я с продолжением

21:30 След. Здоровье богов

22:20 Великолепная пятёрка-5. Свадьба

23:10 Великолепная пятёрка-2. На пределе

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Как в сказке

01:15 След. Подушка безопасности

01:55 След. Семь с половиной женщин

02:30 След. Как стать суперменом

03:10 Пуля. 1-я - 3-я серии



Домашний



04:15 Давай разведёмся!

05:05 6 кадров

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»

13:10 Порча. Из леса

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Супруг в аренду

14:50 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню. 10-я серия

19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Синдром Бога». «Разыскивается девочка»

23:50 Знахарка

00:25 Верну любимого. Супруг в аренду

00:55 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»

01:50 От ненависти до любви. 4-я серия

02:40 Тест на отцовство

04:20 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

08:30 Перезагрузка. 532-я серия

09:00 Физрук. 51-я - 60-я серии

14:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 246-я - 254-я серии

18:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 23-я серия

19:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 24-я серия

21:00 Игра на выживание-2. 16-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 32-я серия

23:30 Женский стендап. Сезон 3. 38-я серия

00:30 Импровизация. Сезон 2. 32-я серия

01:30 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 34-я серия

03:05 Comedy Баттл. 13-я серия

03:50 Comedy Баттл. 14-я серия

04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 На лесной тропе

05:50 Ералаш. Сезон 1. 117-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия

06:05 Три кота. Не просто яблоки

06:10 Три кота. Парк дикой природы

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 7-я и 8-я серии

09:00 Гранд. Сезон 5. 15-я - 21-я серии

12:25 Кухня. Сезон 6. 10-я - 20-я серии

18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 7-я - 9-я серии

19:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 8-я серия

19:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 9-я серия

20:00 Неуправляемый

22:00 Бамблби

00:20 Трансформеры

02:55 Воронины. Сезон 13. 4-я - 6-я серии

04:05 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция

05:20 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

10:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Бельгия. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Канада - Марокко



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Угнать за 60 секунд

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Апокалипсис

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:40 Тайны Чапман

04:25 Документальный проект



Звезда



03:35 Рысь

05:10 Живые строки войны

05:45 Герой 115

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Россия молодая. Ветер Балтики

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Черные волки. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Анастас Микоян». Огненный рейс»

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин

00:50 Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа

02:30 Россия молодая. Ветер Балтики

03:55 Свинарка и пастух



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва писательская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 3-я серия

08:45 Забытое ремесло. Чистильщик обуви

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. «Хождение по мукам». 100 лет роману

11:10 ХX век. «Рерих«. Документальный фильм. 1982

12:30 Тихий Дон. 9-я серия

13:20 Провинциальные музеи России. Богородицк

13:45 Острова. 85 лет Науму Клейману

14:30 Жизнь замечательных идей. Неевклидовы страсти

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Мастера Поволжья

15:50 2 Верник 2. Светлана Немоляева

16:35 Человек в проходном дворе. 3-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Даниил Шафран и Антон Гинзбург

18:25 Роман в камне. Лесной дворец Асташово

19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Виноватых бьют»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:00 Торжественное открытие XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ

21:45 Запечатленное время. Змееловы

22:15 Тихий Дон. 9-я серия

23:05 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й

00:00 Новости культуры

00:20 Острова. 85 лет Науму Клейману

01:00 Концерт-посвящение Анатолию Никитину

02:15 Первые в мире. Ледокол Бритнева

02:30 Провинциальные музеи России. Богородицк

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

06:10 Пятница News. 217-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 1-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 2-я серия

09:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 3-я серия

11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия

15:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 9-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия

21:30 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия

23:10 Эон Флакс

01:00 Пятница News. 219-я серия

01:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 9-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 10-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 11-я серия

03:30 Пятница News. 218-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Развод

06:45 Салон красоты

08:10 Гараж

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:15 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Игра в кино

20:10 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Назад в будущее

22:40 Гаишники. 6-я - 8-я серии

01:30 Наше кино. История большой любви

01:50 Цирк

03:20 Развод



Время начала передач - московское.



















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