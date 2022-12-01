Программа передач, ТВ программа на 1 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 1 декабря 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 01.12.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 12-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Тайны следствия-21. «Чужое счастье», 1-я часть
22:20 Тайны следствия-21. «Чужое счастье», 2-я часть
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Виктор Чайка
03:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Федор Лавров
04:00 Личное дело. 13-я серия
ТВЦ
04:15 «Один + один«. Юмористический концерт
05:05 Мой герой. Ирина Старшенбаум
05:45 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Мифы о хлебе
08:55 Загадка Цезаря. 1-я серия
09:45 Загадка Цезаря. 2-я серия
10:40 Жизнь без любимого
11:30 События
11:50 Старая гвардия. Огненный след. 3-я серия
12:46 Старая гвардия. Огненный след. 4-я серия
13:40 Мой герой. Виктор Сухоруков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия
16:03 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия
16:55 Прощание. Крис Кельми
17:50 События
18:10 Земное притяжение
22:00 События
22:40 10 самых... Звезды с одной песней
23:10 Дорогие товарищи. Свадьба в Эрмитаже
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Любимцы вождя
01:25 Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев
02:05 Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди
02:50 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 1-я серия
03:34 Анатомия убийства. «Над пропастью во лжи», 2-я серия
04:20 «На двух стульях«. Юмористический концерт. Фильм 2-й
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Пьяная дача
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Третий лишний
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я и 2-я серии, «Пистолет», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Бонни и Клайд», 1-я и 2-я серии, «Пистолет», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Султанова наследница?
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 7-я и 8-я серии
22:10 Адмиралы района. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Адмиралы района. 7-я и 8-я серии
00:40 Поздняков
00:55 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет Арктика накормит Россию
01:45 Профиль убийцы-2. «Палач», 1-я и 2-я серии
03:20 Профиль убийцы-2. «Беговая дорожка», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Бойня в притоне
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Гетеры майора Соколова. 2-я - 5-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 5. 3-я часть - «С чистой совестью»
14:25 Ментовские войны 5. 4-я часть - «С чистой совестью»
15:30 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Лицом к лицу»
16:30 Ментовские войны 5. 2-я часть - «Лицом к лицу»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 5. 3-я часть - «Лицом к лицу»
18:55 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Лицом к лицу»
19:50 След. Убийство по обмену
20:40 След. 264-я с продолжением
21:30 След. Здоровье богов
22:20 Великолепная пятёрка-5. Свадьба
23:10 Великолепная пятёрка-2. На пределе
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Как в сказке
01:15 След. Подушка безопасности
01:55 След. Семь с половиной женщин
02:30 След. Как стать суперменом
03:10 Пуля. 1-я - 3-я серии
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 6 кадров
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»
13:10 Порча. Из леса
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Супруг в аренду
14:50 О чём не расскажет река. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню. 10-я серия
19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Синдром Бога». «Разыскивается девочка»
23:50 Знахарка
00:25 Верну любимого. Супруг в аренду
00:55 Понять. Простить. «Запретная любовь». «По следам измены»
01:50 От ненависти до любви. 4-я серия
02:40 Тест на отцовство
04:20 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 74-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
08:30 Перезагрузка. 532-я серия
09:00 Физрук. 51-я - 60-я серии
14:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 246-я - 254-я серии
18:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 23-я серия
19:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 24-я серия
21:00 Игра на выживание-2. 16-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 32-я серия
23:30 Женский стендап. Сезон 3. 38-я серия
00:30 Импровизация. Сезон 2. 32-я серия
01:30 Импровизация. Сезон 2. 33-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 2. 34-я серия
03:05 Comedy Баттл. 13-я серия
03:50 Comedy Баттл. 14-я серия
04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 6. 36-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 На лесной тропе
05:50 Ералаш. Сезон 1. 117-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 118-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 120-я серия
06:05 Три кота. Не просто яблоки
06:10 Три кота. Парк дикой природы
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:55 Гости из прошлого. Сезон 2. 7-я и 8-я серии
09:00 Гранд. Сезон 5. 15-я - 21-я серии
12:25 Кухня. Сезон 6. 10-я - 20-я серии
18:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 7-я - 9-я серии
19:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 8-я серия
19:30 Гости из прошлого. Сезон 2. 9-я серия
20:00 Неуправляемый
22:00 Бамблби
00:20 Трансформеры
02:55 Воронины. Сезон 13. 4-я - 6-я серии
04:05 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 7. 19-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция
05:20 Баскетбол. Чемпионат России - Премьер-лига. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир
10:35 Футбол. Чемпионат мира-2022. Тунис - Франция
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Саудовская Аравия - Мексика
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Польша - Аргентина
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Бельгия. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Канада - Марокко
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Угнать за 60 секунд
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Апокалипсис
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:40 Тайны Чапман
04:25 Документальный проект
Звезда
03:35 Рысь
05:10 Живые строки войны
05:45 Герой 115
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Россия молодая. Ветер Балтики
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Черные волки. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Черные волки. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Ледоколы войны. «Ледокол «Анастас Микоян». Огненный рейс»
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин
00:50 Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа
02:30 Россия молодая. Ветер Балтики
03:55 Свинарка и пастух
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва писательская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 3-я серия
08:45 Забытое ремесло. Чистильщик обуви
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Ювелир Его Императорского Величества», Фильм 7-й
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. «Хождение по мукам». 100 лет роману
11:10 ХX век. «Рерих«. Документальный фильм. 1982
12:30 Тихий Дон. 9-я серия
13:20 Провинциальные музеи России. Богородицк
13:45 Острова. 85 лет Науму Клейману
14:30 Жизнь замечательных идей. Неевклидовы страсти
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Мастера Поволжья
15:50 2 Верник 2. Светлана Немоляева
16:35 Человек в проходном дворе. 3-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Даниил Шафран и Антон Гинзбург
18:25 Роман в камне. Лесной дворец Асташово
19:00 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Виноватых бьют»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Торжественное открытие XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из КЗЧ
21:45 Запечатленное время. Змееловы
22:15 Тихий Дон. 9-я серия
23:05 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й
00:00 Новости культуры
00:20 Острова. 85 лет Науму Клейману
01:00 Концерт-посвящение Анатолию Никитину
02:15 Первые в мире. Ледокол Бритнева
02:30 Провинциальные музеи России. Богородицк
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
06:10 Пятница News. 217-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 1-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 2-я серия
09:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 3-я серия
11:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 10-я серия
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия
15:50 Четыре свадьбы. Сезон 1. 9-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 21-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия
21:30 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 3-я серия
23:10 Эон Флакс
01:00 Пятница News. 219-я серия
01:30 Сверхъестественное. Сезон 14. 9-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 10-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 11-я серия
03:30 Пятница News. 218-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Развод
06:45 Салон красоты
08:10 Гараж
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:15 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Игра в кино
20:10 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Назад в будущее
22:40 Гаишники. 6-я - 8-я серии
01:30 Наше кино. История большой любви
01:50 Цирк
03:20 Развод
Время начала передач - московское.