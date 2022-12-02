Программа передач, ТВ программа на 2 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на пятницу 2 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 02.12.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Баста. Концерт в Лужниках»

23:30 «Баста. Моя игра»

00:50 Судьба на выбор. 11-я серия - «Перекресток»

01:45 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Дуэты. Сезон 2

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Любовь как несчастный случай

04:10 Личное дело. 14-я серия

04:58 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:20 «На двух стульях«. Юмористический концерт. Фильм 2-й

05:05 Мой герой. Виктор Сухоруков

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:15 Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника

09:10 Окна на бульвар. 1-я серия

10:25 Окна на бульвар. 2-я серия

11:30 События

11:50 Окна на бульвар. 3-я серия

12:23 Окна на бульвар. 4-я серия

13:00 Сжигая за собой мосты. 1-я серия

13:38 Сжигая за собой мосты. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сжигая за собой мосты. 3-я серия

16:22 Сжигая за собой мосты. 4-я серия

17:00 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

17:50 События

18:10 Анатомия убийства. Шёлк и кашемир

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Хобби

00:40 Одиночка. 1-я серия

01:35 Одиночка. 2-я серия

02:20 Петровка, 38

02:35 Идти до конца. 1-я серия

03:19 Идти до конца. 2-я серия

04:05 В последний раз прощаюсь. 1-я серия

04:53 В последний раз прощаюсь. 2-я серия



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Бойня в притоне

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Рулетка

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Страшная химия«. Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 9-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 10-я серия

22:10 Адмиралы района. 9-я серия

23:05 Адмиралы района. 10-я серия

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Профиль убийцы-2. «Вампир», 1-я и 2-я серии

04:35 Агентство скрытых камер. Трюк с телефоном



5 канал



05:00 Известия

05:25 Пуля. 3-я - 7-я серии

09:00 Известия

09:30 Пуля. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Лицом к лицу»

14:25 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Голова медузы»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Голова медузы»

18:45 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Банда»

19:45 Ментовские войны 6. 2-я часть - «Банда»

20:40 След. Коммерсанты

21:30 След. Держи язык за зубами

22:20 След. Гостинец для белочки

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Валентина Легкоступова. Лебединая песня

00:55 Великолепная пятёрка-5. Холодное блюдо

01:35 Великолепная пятёрка-2. Американский гость

02:15 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения

02:50 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах

03:30 Великолепная пятёрка-5. Имитация

04:10 Великолепная пятёрка-2. Обратная сторона рая

04:45 Великолепная пятёрка-5. Свадьба



Домашний



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»

13:25 Порча. Путы

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Огонь

15:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Садовница. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Невыплаканные слёзы». «Чёрные слёзы»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Огонь

01:05 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»

02:00 От ненависти до любви. 5-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 77-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

08:30 Звездная кухня. 12-я серия

09:00 Вызов. 7-я серия

10:00 Девушки с Макаровым. Сезон 2. 21-я - 36-я серии

18:00 Концерты. 5-я серия

19:00 Однажды в России. Сезон 9. 233-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 234-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 762-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 761-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 151-я серия

00:00 Дело Ричарда Джуэлла

02:20 Импровизация. Сезон 2. 35-я серия

03:10 Импровизация. Сезон 2. 36-я серия

03:55 Comedy Баттл. 15-я серия

04:40 Comedy Баттл. 16-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия

05:30 Муха-Цокотуха

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия

06:05 Три кота. Поездка на пляж

06:10 Три кота. Папино кафе

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 8-я и 9-я серии

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 8-я серия

11:00 Неуправляемый

13:00 Уральские пельмени. #сильноечувство

13:10 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!

16:15 Уральские пельмени. Люди икс эль

17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Щ»

19:25 Уральские пельмени. Галина красная

21:00 Артек. Большое путешествие

23:00 Подарок с характером

00:45 Детсадовский полицейский

02:45 Воронины. Сезон 13. 7-я - 9-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Канада - Марокко

05:20 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Мужчины

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Бельгия

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Гана - Уругвай. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Португалия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дракула

21:30 Король Артур

00:00 Легенда о зеленом рыцаре

02:20 Одинокий Рейнджер

04:35 Невероятно интересные истории



Звезда



03:55 Свинарка и пастух

05:15 Военные врачи. Военный врач Юрий Воробьев. Операция

06:00 Тацинский рейд. Маленькие герои победоносного боя

06:50 Без права на провал

09:00 Новости дня

09:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Баграмян

10:10 Не забывай. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Не забывай. 1-я - 4-я серии

14:35 Я объявляю Вам войну

15:00 Военные новости

15:05 Я объявляю Вам войну

16:50 Команда 8. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Команда 8. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Повесть о чекисте

01:35 Схватка

03:10 Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа

04:50 Москва - фронту



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворянская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Павел Кадочников

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 4-я серия

08:45 Первые в мире. Синяя птица Грачева

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Адмирал Нахимов

12:05 Забытое ремесло. Шарманщик

12:20 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Виноватых бьют»

12:50 Власть факта. Выбор Индонезии

13:30 Пауль Хиндемит и его благороднейшие видения

14:30 Жизнь замечательных идей. Лучи, не знающие преград

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Волосовский район (Ленинградская область)

15:35 Энигма. Эвелин Гленни

16:15 Первые в мире. Ледокол Бритнева

16:35 Человек в проходном дворе. 4-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Концерт-посвящение Анатолию Никитину

19:00 Смехоностальгия. Артисты театра на эстраде

19:30 Новости культуры

19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»

20:50 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра

21:35 Раба любви

23:10 2 Верник 2. Наталия Вдовина и Александр Шумский

00:00 Новости культуры

00:20 Grand Канкан

02:25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Кто расскажет небылицу?»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

06:00 Пятница News. 218-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 2-я - 4-я серии

10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 2-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 4-я серия

21:10 Я, Франкенштейн

23:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

01:20 Пятница News. 220-я серия

01:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 12-я - 14-я серии

03:50 Пятница News. 219-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Человек с бульвара Капуцинов

21:35 Зита и Гита

00:15 Чисто английское убийство

02:55 Наше кино. История большой любви

03:20 Белый клык

04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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