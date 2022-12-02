1 канал 2 декабря. Во сколько концерт Басты?

Телепрограмма 1 канала на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 02.12.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Баста. Концерт в Лужниках»

23:30 «Баста. Моя игра»

00:50 Судьба на выбор. 11-я серия - «Перекресток»

01:45 Информационный канал



В программе возможны изменения.