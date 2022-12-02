1 канал 2 декабря

Телепрограмма 1 канала на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 02.12.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Баста. Концерт в Лужниках»
23:30 «Баста. Моя игра»
00:50 Судьба на выбор. 11-я серия - «Перекресток»
01:45 Информационный канал
В программе возможны изменения.