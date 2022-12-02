ТВЦ 2 декабря. Во сколько В центре событий?

Телепрограмма ТВЦ на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 02.12.2022



04:20 «На двух стульях«. Юмористический концерт. Фильм 2-й

05:05 Мой герой. Виктор Сухоруков

05:45 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:15 Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника

09:10 Окна на бульвар. 1-я серия

10:25 Окна на бульвар. 2-я серия

11:30 События

11:50 Окна на бульвар. 3-я серия

12:23 Окна на бульвар. 4-я серия

13:00 Сжигая за собой мосты. 1-я серия

13:38 Сжигая за собой мосты. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Сжигая за собой мосты. 3-я серия

16:22 Сжигая за собой мосты. 4-я серия

17:00 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

17:50 События

18:10 Анатомия убийства. Шёлк и кашемир

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Хобби

00:40 Одиночка. 1-я серия

01:35 Одиночка. 2-я серия

02:20 Петровка, 38

02:35 Идти до конца. 1-я серия

03:19 Идти до конца. 2-я серия

04:05 В последний раз прощаюсь. 1-я серия

04:53 В последний раз прощаюсь. 2-я серия



В программе возможны изменения.