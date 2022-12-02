ТВЦ 2 декабря. Во сколько В центре событий?

Телепрограмма ТВЦ на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 02.12.2022
04:20 «На двух стульях«. Юмористический концерт. Фильм 2-й
05:05 Мой герой. Виктор Сухоруков
05:45 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:15 Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника
09:10 Окна на бульвар. 1-я серия
10:25 Окна на бульвар. 2-я серия
11:30 События
11:50 Окна на бульвар. 3-я серия
12:23 Окна на бульвар. 4-я серия
13:00 Сжигая за собой мосты. 1-я серия
13:38 Сжигая за собой мосты. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Сжигая за собой мосты. 3-я серия
16:22 Сжигая за собой мосты. 4-я серия
17:00 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома
17:50 События
18:10 Анатомия убийства. Шёлк и кашемир
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Хобби
00:40 Одиночка. 1-я серия
01:35 Одиночка. 2-я серия
02:20 Петровка, 38
02:35 Идти до конца. 1-я серия
03:19 Идти до конца. 2-я серия
04:05 В последний раз прощаюсь. 1-я серия
04:53 В последний раз прощаюсь. 2-я серия
В программе возможны изменения.