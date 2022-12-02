НТВ 2 декабря. Во сколько сериал Скорая помощь?

Телепрограмма НТВ на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 02.12.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Бойня в притоне
05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Рулетка
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Страшная химия«. Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Скорая помощь-5. 9-я серия
21:05 Скорая помощь-5. 10-я серия
22:10 Адмиралы района. 9-я серия
23:05 Адмиралы района. 10-я серия
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Профиль убийцы-2. «Вампир», 1-я и 2-я серии
04:35 Агентство скрытых камер. Трюк с телефоном
В программе возможны изменения.