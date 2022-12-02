НТВ 2 декабря. Во сколько сериал Скорая помощь?



Телепрограмма НТВ на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 02.12.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей 16. Бойня в притоне

05:40 Улицы разбитых фонарей 16. Рулетка

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Страшная химия«. Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Скорая помощь-5. 9-я серия

21:05 Скорая помощь-5. 10-я серия

22:10 Адмиралы района. 9-я серия

23:05 Адмиралы района. 10-я серия

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Профиль убийцы-2. «Вампир», 1-я и 2-я серии

04:35 Агентство скрытых камер. Трюк с телефоном



В программе возможны изменения.



















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