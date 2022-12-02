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5 канал 2 декабря. Во сколько начнутся Ментовские войны?



Телепрограмма 5 канала на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 02.12.2022

05:00 Известия
05:25 Пуля. 3-я - 7-я серии
09:00 Известия
09:30 Пуля. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Лицом к лицу»
14:25 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Голова медузы»
17:30 Известия
18:00 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Голова медузы»
18:45 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Банда»
19:45 Ментовские войны 6. 2-я часть - «Банда»
20:40 След. Коммерсанты
21:30 След. Держи язык за зубами
22:20 След. Гостинец для белочки
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Валентина Легкоступова. Лебединая песня
00:55 Великолепная пятёрка-5. Холодное блюдо
01:35 Великолепная пятёрка-2. Американский гость
02:15 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения
02:50 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах
03:30 Великолепная пятёрка-5. Имитация
04:10 Великолепная пятёрка-2. Обратная сторона рая
04:45 Великолепная пятёрка-5. Свадьба

В программе возможны изменения.









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