5 канал 2 декабря. Во сколько начнутся Ментовские войны?

Телепрограмма 5 канала на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 02.12.2022



05:00 Известия

05:25 Пуля. 3-я - 7-я серии

09:00 Известия

09:30 Пуля. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Лицом к лицу»

14:25 Ментовские войны 5. 1-я - 4-я части - «Голова медузы»

17:30 Известия

18:00 Ментовские войны 5. 4-я часть - «Голова медузы»

18:45 Ментовские войны 6. 1-я часть - «Банда»

19:45 Ментовские войны 6. 2-я часть - «Банда»

20:40 След. Коммерсанты

21:30 След. Держи язык за зубами

22:20 След. Гостинец для белочки

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Валентина Легкоступова. Лебединая песня

00:55 Великолепная пятёрка-5. Холодное блюдо

01:35 Великолепная пятёрка-2. Американский гость

02:15 Великолепная пятёрка-5. Благие намерения

02:50 Великолепная пятёрка-2. Портрет в синих тонах

03:30 Великолепная пятёрка-5. Имитация

04:10 Великолепная пятёрка-2. Обратная сторона рая

04:45 Великолепная пятёрка-5. Свадьба



В программе возможны изменения.