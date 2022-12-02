Домашний 2 декабря. Какой интересный сериал покажут?

Телепрограмма канала Домашний на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 02.12.2022



04:20 Давай разведёмся!

05:10 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»

13:25 Порча. Путы

13:55 Знахарка

14:30 Верну любимого. Огонь

15:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Садовница. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Невыплаканные слёзы». «Чёрные слёзы»

00:05 Знахарка

00:35 Верну любимого. Огонь

01:05 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»

02:00 От ненависти до любви. 5-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В программе возможны изменения.