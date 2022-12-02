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Домашний 2 декабря. Какой интересный сериал покажут?



Телепрограмма канала Домашний на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Домашний 02.12.2022

04:20 Давай разведёмся!
05:10 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»
13:25 Порча. Путы
13:55 Знахарка
14:30 Верну любимого. Огонь
15:00 Можешь мне верить. 1-я - 4-я серии
19:00 Садовница. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Невыплаканные слёзы». «Чёрные слёзы»
00:05 Знахарка
00:35 Верну любимого. Огонь
01:05 Понять. Простить. «Мечтаю замуж». «Сделка»
02:00 От ненависти до любви. 5-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!

В программе возможны изменения.









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