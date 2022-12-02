СТС 2 декабря

Телепрограмма СТС на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 02.12.2022



04:50 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия

05:30 Муха-Цокотуха

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия

06:05 Три кота. Поездка на пляж

06:10 Три кота. Папино кафе

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 8-я и 9-я серии

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 8-я серия

11:00 Неуправляемый

13:00 Уральские пельмени. #сильноечувство

13:10 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!

16:15 Уральские пельмени. Люди икс эль

17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Щ»

19:25 Уральские пельмени. Галина красная

21:00 Артек. Большое путешествие

23:00 Подарок с характером

00:45 Детсадовский полицейский

02:45 Воронины. Сезон 13. 7-я - 9-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия



В программе возможны изменения.