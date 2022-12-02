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СТС 2 декабря



Телепрограмма СТС на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач СТС 02.12.2022

04:50 6 кадров. Сезон 6. 48-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 7. 26-я серия
05:30 Муха-Цокотуха
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия
06:05 Три кота. Поездка на пляж
06:10 Три кота. Папино кафе
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Гости из прошлого. Сезон 2. 8-я и 9-я серии
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 8-я серия
11:00 Неуправляемый
13:00 Уральские пельмени. #сильноечувство
13:10 Уральские пельмени. Нельзя в иллюминаторе!
16:15 Уральские пельмени. Люди икс эль
17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Щ»
19:25 Уральские пельмени. Галина красная
21:00 Артек. Большое путешествие
23:00 Подарок с характером
00:45 Детсадовский полицейский
02:45 Воронины. Сезон 13. 7-я - 9-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 7. 14-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 7. 15-я серия

В программе возможны изменения.









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