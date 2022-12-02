Матч ТВ 2 декабря. Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 02.12.2022



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Канада - Марокко

05:20 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Мужчины

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Бельгия

11:15 Оазис футбола

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания

14:50 Новости

14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Гана - Уругвай. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Португалия

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия



В программе возможны изменения.