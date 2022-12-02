Матч ТВ 2 декабря

Телепрограмма Матч ТВ на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Матч ТВ 02.12.2022
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Канада - Марокко
05:20 Биатлон. Кубок России. Индивидуальная гонка. Мужчины
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Хорватия - Бельгия
11:15 Оазис футбола
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Япония - Испания
14:50 Новости
14:55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Коста-Рика - Германия
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Гана - Уругвай. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Южная Корея - Португалия
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия
В программе возможны изменения.