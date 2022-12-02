РЕН ТВ 2 декабря. Во сколько начнется фильм Дракула?

Телепрограмма РЕН ТВ на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 02.12.2022



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Дракула

21:30 Король Артур

00:00 Легенда о зеленом рыцаре

02:20 Одинокий Рейнджер

04:35 Невероятно интересные истории



В программе возможны изменения.