Звезда 2 декабря. Во сколько сериал Команда?

Телепрограмма канала Звезда на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 02.12.2022



03:55 Свинарка и пастух

05:15 Военные врачи. Военный врач Юрий Воробьев. Операция

06:00 Тацинский рейд. Маленькие герои победоносного боя

06:50 Без права на провал

09:00 Новости дня

09:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Баграмян

10:10 Не забывай. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Не забывай. 1-я - 4-я серии

14:35 Я объявляю Вам войну

15:00 Военные новости

15:05 Я объявляю Вам войну

16:50 Команда 8. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Команда 8. 1-я - 4-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Повесть о чекисте

01:35 Схватка

03:10 Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа

04:50 Москва - фронту



В программе возможны изменения.