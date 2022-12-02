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Звезда 2 декабря



Телепрограмма канала Звезда на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 02.12.2022

03:55 Свинарка и пастух
05:15 Военные врачи. Военный врач Юрий Воробьев. Операция
06:00 Тацинский рейд. Маленькие герои победоносного боя
06:50 Без права на провал
09:00 Новости дня
09:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Баграмян
10:10 Не забывай. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Не забывай. 1-я - 4-я серии
14:35 Я объявляю Вам войну
15:00 Военные новости
15:05 Я объявляю Вам войну
16:50 Команда 8. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Команда 8. 1-я - 4-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Повесть о чекисте
01:35 Схватка
03:10 Мой лучший друг генерал Василий, сын Иосифа
04:50 Москва - фронту

В программе возможны изменения.









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