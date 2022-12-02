Культура 2 декабря. Во сколько шоу Синяя птица?

Телепрограмма канала Культура на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Культура 02.12.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва дворянская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Павел Кадочников
07:30 Новости культуры
07:35 Человек в проходном дворе. 4-я серия
08:45 Первые в мире. Синяя птица Грачева
09:00 Новости культуры
09:05 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. Адмирал Нахимов
12:05 Забытое ремесло. Шарманщик
12:20 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Виноватых бьют»
12:50 Власть факта. Выбор Индонезии
13:30 Пауль Хиндемит и его благороднейшие видения
14:30 Жизнь замечательных идей. Лучи, не знающие преград
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Волосовский район (Ленинградская область)
15:35 Энигма. Эвелин Гленни
16:15 Первые в мире. Ледокол Бритнева
16:35 Человек в проходном дворе. 4-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Концерт-посвящение Анатолию Никитину
19:00 Смехоностальгия. Артисты театра на эстраде
19:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:50 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра
21:35 Раба любви
23:10 2 Верник 2. Наталия Вдовина и Александр Шумский
00:00 Новости культуры
00:20 Grand Канкан
02:25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Кто расскажет небылицу?»
03:00 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.