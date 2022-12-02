Культура 2 декабря. Во сколько шоу Синяя птица?



Телепрограмма канала Культура на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 02.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва дворянская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Павел Кадочников

07:30 Новости культуры

07:35 Человек в проходном дворе. 4-я серия

08:45 Первые в мире. Синяя птица Грачева

09:00 Новости культуры

09:05 Сокровища Московского Кремля. «Саккос Митрополита Алексия», Фильм 8-й

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. Адмирал Нахимов

12:05 Забытое ремесло. Шарманщик

12:20 Открытая книга. Сергей Кубрин. «Виноватых бьют»

12:50 Власть факта. Выбор Индонезии

13:30 Пауль Хиндемит и его благороднейшие видения

14:30 Жизнь замечательных идей. Лучи, не знающие преград

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Волосовский район (Ленинградская область)

15:35 Энигма. Эвелин Гленни

16:15 Первые в мире. Ледокол Бритнева

16:35 Человек в проходном дворе. 4-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Инструменталисты. Концерт-посвящение Анатолию Никитину

19:00 Смехоностальгия. Артисты театра на эстраде

19:30 Новости культуры

19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»

20:50 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра

21:35 Раба любви

23:10 2 Верник 2. Наталия Вдовина и Александр Шумский

00:00 Новости культуры

00:20 Grand Канкан

02:25 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Кто расскажет небылицу?»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.



















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