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Пятница 2 декабря. Что смотреть в пятницу на Пятнице?



Телепрограмма канала Пятница на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Пятница 02.12.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
06:00 Пятница News. 218-я серия
06:30 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 2-я - 4-я серии
10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия
14:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 2-я серия
15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 4-я серия
21:10 Я, Франкенштейн
23:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1
01:20 Пятница News. 220-я серия
01:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 12-я - 14-я серии
03:50 Пятница News. 219-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

В программе возможны изменения.









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