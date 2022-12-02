Пятница 2 декабря

Телепрограмма канала Пятница на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Пятница 02.12.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

06:00 Пятница News. 218-я серия

06:30 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 7. 2-я - 4-я серии

10:50 Новые Пацанки. Сезон 1. 11-я серия

14:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 2-я серия

15:30 Четыре свадьбы. Сезон 3. 28-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 33-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 4-я серия

21:10 Я, Франкенштейн

23:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1

01:20 Пятница News. 220-я серия

01:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 12-я - 14-я серии

03:50 Пятница News. 219-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»



В программе возможны изменения.