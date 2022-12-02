МИР 2 декабря. Во сколько Человек с бульвара Капуцинов?

Телепрограмма МИР на 2 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач МИР 02.12.2022



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Человек с бульвара Капуцинов

21:35 Зита и Гита

00:15 Чисто английское убийство

02:55 Наше кино. История большой любви

03:20 Белый клык

04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



В программе возможны изменения.