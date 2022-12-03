Программа 1 канал на 3 декабря. Во сколько Ледниковый период и КВН?

Телепрограмма 1 канала на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 03.12.2022
01:45 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»
13:45 Юлиан Семенов. Он слишком много знал...
14:40 Петровка, 38
16:15 Огарева, 6
18:00 Вечерние новости
18:20 Снова вместе. Ледниковый период
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». КВН. Кубок мэра Москвы
23:15 «Сделано в Италии»
01:00 Великие династии. Строгановы
02:00 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
В программе возможны изменения.