Программа 1 канал на 3 декабря. Во сколько Ледниковый период и КВН?

Телепрограмма 1 канала на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 03.12.2022



01:45 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»

13:45 Юлиан Семенов. Он слишком много знал...

14:40 Петровка, 38

16:15 Огарева, 6

18:00 Вечерние новости

18:20 Снова вместе. Ледниковый период

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». КВН. Кубок мэра Москвы

23:15 «Сделано в Италии»

01:00 Великие династии. Строгановы

02:00 Моя родословная

02:40 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



В программе возможны изменения.