Программа передач, ТВ программа на 3 декабря 2022



Программа передач телеканалов России на субботу 3 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 03.12.2022



1 канал



01:45 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»

13:45 Юлиан Семенов. Он слишком много знал...

14:40 Петровка, 38

16:15 Огарева, 6

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы

23:15 «Сделано в Италии»

01:00 Великие династии. Строгановы

02:00 Моя родословная

02:40 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Склифосовский. Сезон 7. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Народные хиты 2000-х

20:00 Вести

21:00 Лаборантка

00:40 Зорко лишь сердце

03:50 Я его слепила



ТВЦ



04:53 В последний раз прощаюсь. 2-я серия

05:45 Петровка, 38

06:00 Полицейский роман. 1-я серия

06:45 Полицейский роман. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Эра милосердия. Продолжение разговора. Путешествие в Киржач. Создание Новороссии. Продолжение беседы

08:00 Крылья ангела. 1-я серия

09:00 Крылья ангела. 2-я серия

10:00 Солдат Иван Бровкин

11:30 События

11:45 Солдат Иван Бровкин

12:00 Иван Бровкин на целине

13:50 Кабинет путешественника. 1-я серия

14:30 События

14:45 Кабинет путешественника. 2-я - 4-я серии

17:35 Женский приговор. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Следствие ведёт КГБ. Чёрный крест Олега Пеньковского

00:10 90-е. Голосуй или проиграешь!

00:50 Специальный репортаж. Сделано в России

01:20 Хватит слухов! 67-я серия

01:45 Прощание. Крис Кельми

02:25 Прощание. Николай Караченцов

03:10 Прощание. Фаина Раневская

03:50 Прощание. Юрий Яковлев

04:35 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома



НТВ



04:35 Агентство скрытых камер. Трюк с телефоном

05:05 Спето в СССР

05:50 Инспектор Купер 2. «Цветы и браслеты» 1-я и 2-я серии

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Елена Кондулайнен

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Воздушный змей

22:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Больница

23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Алексей Поддубный (Джанго)

01:35 Дачный ответ

02:25 Профиль убийцы-2. «Путь командора», 1-я и 2-я серии

04:00 Агентство скрытых камер



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Свадьба

05:25 Великолепная пятёрка-2. На пределе

06:05 Спецы. 17-я - 20-я серии

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я стану легендой

10:50 Тайсон. 1-я - 4-я серии

14:40 Чужое. 1-я - 4-я серии

18:10 След. Вечная молодость

18:40 След. Сделай погромче

19:30 След. Эстафета

20:15 След. Запас прочности

21:20 След. Таинство демагогии

22:05 След. Богадельня

23:10 След. Лицом к лицу

00:00 Известия. Главное

01:05 Последний мент. 31-я - 35-я серии

04:20 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Голова медузы»



Домашний



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:45 Предсказания 2.2. 1-я и 2-я серии

08:45 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии

10:45 Чужая дочь. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 61-я - 64-я серии

22:30 Олюшка

00:20 День расплаты. 1-я - 4-я серии

03:35 Нотариус. 1-я - 3-я серии



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 16-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 16-я серия

09:30 Звездная кухня. 13-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия

13:00 Однажды в России. Сезон 8. 209-я серия

14:00 Вызов. 8-я серия

14:50 Новая битва экстрасенсов. 10-я - 13-я серии

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 38-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 62-я серия

00:05 Битва экстрасенсов. 251-я серия

01:40 Битва экстрасенсов. 252-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия

03:40 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия

04:25 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Персей

06:45 Три кота. Граффити котята

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Заморские гости

07:00 Три кота. Точно в цель

07:10 Три кота. Мамин цветок

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Ночь на природе

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Вам и не снилось

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков

08:25 Уральские пельмени. Люди икс эль

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 16-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Щ»

11:25 Трансформеры-3. Темная сторона Луны

14:25 Трансформеры. Эпоха истребления

17:55 Трансформеры: Последний рыцарь

21:00 Седьмой сын

23:00 Гладиатор

02:20 Воронины. Сезон 13. 10-я - 13-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 7. 23-я - 25-я серии



Матч ТВ



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия

05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Женщины

06:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер. Прямой эфир

08:30 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

10:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:25 Футбол. Матч Звёзд Кубка России. Прямой эфир

16:30 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка. Прямой эфир

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Штурмовые отряды: бой от первого лица

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Что скрывают командиры ВСУ?

18:00 Ограбление в ураган

19:50 Красотка на взводе

21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Шлеменко - М. Исмаилов. Прямой эфир

22:30 «Координаты «Цитадель»

00:15 Телекинез

02:05 Угнать за 60 секунд

03:55 Тайны Чапман



Звезда



04:50 Москва - фронту

05:10 Подкидыш

06:20 Королевство кривых зеркал

08:00 Новости дня

08:15 Осторожно, бабушка!

10:05 Дачная поездка сержанта Цыбули

11:45 Легенды музыки. Виктор Салтыков

12:10 Легенды кино. Анатолий Ромашин

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Матч века и Лев Яшин

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Советские герои. Битва одиночек

16:25 Черные береты

18:00 Новости дня

18:30 Кодовое название «Южный гром»

21:20 Тихая застава

22:50 Я объявляю Вам войну

00:20 Приказ: Огонь не открывать

02:00 Приказ: перейти границу

03:30 Королевство кривых зеркал

04:45 Сицилианская защита



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»

07:05 «Сказка о царе Салтане». «Последняя невеста Змея Горыныча»

08:20 «Учитель словесности». «Экзамен на чин». «Выигрышный билет». «Драма»

10:05 Обыкновенный концерт

10:35 Раба любви

12:05 Земля людей. Уильта. Память - мой рай

12:35 Передвижники. Александр III и передвижники

13:05 Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо

14:00 Черные дыры. Белые пятна

14:40 Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы промышленной революции

15:10 Рассказы из русской истории

16:15 Отсекая лишнее. Глеб Дерюжинский. Как древний эллин

17:00 Длинный день

18:25 Репортажи из будущего. Когда исчезнут деньги

19:05 Старший сын

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 7-й

22:00 Агора

23:00 Три цвета: Синий

00:35 Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо

01:30 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра

02:15 «Большой подземный бал». «История одного города»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»

06:10 Пятница News. 219-я серия

06:40 Артур и война двух миров

08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 12-я серия

09:00 Черный список. Сезон 3. 19-я серия - «Организация питания на свежем воздухе»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 7-я серия - «Сочи»

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия

12:10 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

13:10 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»

14:20 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»

15:30 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

16:30 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

17:50 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»

18:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

20:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»

21:00 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»

22:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»

23:10 Я, Франкенштейн

00:50 Эон Флакс

02:20 Пятница News. 219-я серия

02:50 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы«

04:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

04:30 Пятница News. 219-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Гараж

08:10 Наше кино. История большой любви. Статский советник

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Алые паруса

11:45 Азазель. 1-я - 4-я серии

15:30 Турецкий гамбит. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Турецкий гамбит. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Турецкий гамбит. 3-я и 4-я серии

20:00 Статский советник. 1-я - 4-я серии

00:00 Чисто английское убийство

02:40 Наше кино. История большой любви

03:05 Семеро смелых

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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