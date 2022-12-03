Программа передач, ТВ программа на 3 декабря 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 3 декабря 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 03.12.2022
1 канал
01:45 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 «Бог войны. История русской артиллерии»
13:45 Юлиан Семенов. Он слишком много знал...
14:40 Петровка, 38
16:15 Огарева, 6
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы
23:15 «Сделано в Италии»
01:00 Великие династии. Строгановы
02:00 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Склифосовский. Сезон 7. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Народные хиты 2000-х
20:00 Вести
21:00 Лаборантка
00:40 Зорко лишь сердце
03:50 Я его слепила
ТВЦ
04:53 В последний раз прощаюсь. 2-я серия
05:45 Петровка, 38
06:00 Полицейский роман. 1-я серия
06:45 Полицейский роман. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Эра милосердия. Продолжение разговора. Путешествие в Киржач. Создание Новороссии. Продолжение беседы
08:00 Крылья ангела. 1-я серия
09:00 Крылья ангела. 2-я серия
10:00 Солдат Иван Бровкин
11:30 События
11:45 Солдат Иван Бровкин
12:00 Иван Бровкин на целине
13:50 Кабинет путешественника. 1-я серия
14:30 События
14:45 Кабинет путешественника. 2-я - 4-я серии
17:35 Женский приговор. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Следствие ведёт КГБ. Чёрный крест Олега Пеньковского
00:10 90-е. Голосуй или проиграешь!
00:50 Специальный репортаж. Сделано в России
01:20 Хватит слухов! 67-я серия
01:45 Прощание. Крис Кельми
02:25 Прощание. Николай Караченцов
03:10 Прощание. Фаина Раневская
03:50 Прощание. Юрий Яковлев
04:35 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома
НТВ
04:35 Агентство скрытых камер. Трюк с телефоном
05:05 Спето в СССР
05:50 Инспектор Купер 2. «Цветы и браслеты» 1-я и 2-я серии
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Елена Кондулайнен
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Воздушный змей
22:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Больница
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Алексей Поддубный (Джанго)
01:35 Дачный ответ
02:25 Профиль убийцы-2. «Путь командора», 1-я и 2-я серии
04:00 Агентство скрытых камер
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Свадьба
05:25 Великолепная пятёрка-2. На пределе
06:05 Спецы. 17-я - 20-я серии
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я стану легендой
10:50 Тайсон. 1-я - 4-я серии
14:40 Чужое. 1-я - 4-я серии
18:10 След. Вечная молодость
18:40 След. Сделай погромче
19:30 След. Эстафета
20:15 След. Запас прочности
21:20 След. Таинство демагогии
22:05 След. Богадельня
23:10 След. Лицом к лицу
00:00 Известия. Главное
01:05 Последний мент. 31-я - 35-я серии
04:20 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Голова медузы»
Домашний
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:45 Предсказания 2.2. 1-я и 2-я серии
08:45 Призрак на двоих. 1-я и 2-я серии
10:45 Чужая дочь. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 61-я - 64-я серии
22:30 Олюшка
00:20 День расплаты. 1-я - 4-я серии
03:35 Нотариус. 1-я - 3-я серии
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 16-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 16-я серия
09:30 Звездная кухня. 13-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия
13:00 Однажды в России. Сезон 8. 209-я серия
14:00 Вызов. 8-я серия
14:50 Новая битва экстрасенсов. 10-я - 13-я серии
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 38-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 62-я серия
00:05 Битва экстрасенсов. 251-я серия
01:40 Битва экстрасенсов. 252-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия
03:40 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия
04:25 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Персей
06:45 Три кота. Граффити котята
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Заморские гости
07:00 Три кота. Точно в цель
07:10 Три кота. Мамин цветок
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Ночь на природе
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Вам и не снилось
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков
08:25 Уральские пельмени. Люди икс эль
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 16-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Щ»
11:25 Трансформеры-3. Темная сторона Луны
14:25 Трансформеры. Эпоха истребления
17:55 Трансформеры: Последний рыцарь
21:00 Седьмой сын
23:00 Гладиатор
02:20 Воронины. Сезон 13. 10-я - 13-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 7. 23-я - 25-я серии
Матч ТВ
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Женщины
06:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер. Прямой эфир
08:30 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
10:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:25 Футбол. Матч Звёзд Кубка России. Прямой эфир
16:30 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка. Прямой эфир
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Штурмовые отряды: бой от первого лица
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Что скрывают командиры ВСУ?
18:00 Ограбление в ураган
19:50 Красотка на взводе
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Шлеменко - М. Исмаилов. Прямой эфир
22:30 «Координаты «Цитадель»
00:15 Телекинез
02:05 Угнать за 60 секунд
03:55 Тайны Чапман
Звезда
04:50 Москва - фронту
05:10 Подкидыш
06:20 Королевство кривых зеркал
08:00 Новости дня
08:15 Осторожно, бабушка!
10:05 Дачная поездка сержанта Цыбули
11:45 Легенды музыки. Виктор Салтыков
12:10 Легенды кино. Анатолий Ромашин
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Матч века и Лев Яшин
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Советские герои. Битва одиночек
16:25 Черные береты
18:00 Новости дня
18:30 Кодовое название «Южный гром»
21:20 Тихая застава
22:50 Я объявляю Вам войну
00:20 Приказ: Огонь не открывать
02:00 Приказ: перейти границу
03:30 Королевство кривых зеркал
04:45 Сицилианская защита
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»
07:05 «Сказка о царе Салтане». «Последняя невеста Змея Горыныча»
08:20 «Учитель словесности». «Экзамен на чин». «Выигрышный билет». «Драма»
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Раба любви
12:05 Земля людей. Уильта. Память - мой рай
12:35 Передвижники. Александр III и передвижники
13:05 Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо
14:00 Черные дыры. Белые пятна
14:40 Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы промышленной революции
15:10 Рассказы из русской истории
16:15 Отсекая лишнее. Глеб Дерюжинский. Как древний эллин
17:00 Длинный день
18:25 Репортажи из будущего. Когда исчезнут деньги
19:05 Старший сын
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 7-й
22:00 Агора
23:00 Три цвета: Синий
00:35 Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо
01:30 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра
02:15 «Большой подземный бал». «История одного города»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»
06:10 Пятница News. 219-я серия
06:40 Артур и война двух миров
08:30 Мамы Пятницы-4. Сезон 1. 12-я серия
09:00 Черный список. Сезон 3. 19-я серия - «Организация питания на свежем воздухе»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 7-я серия - «Сочи»
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 5-я серия
12:10 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
13:10 На ножах. Сезон 4. 13-я серия - «Тамбов. Лес»
14:20 На ножах. Сезон 6. 9-я серия - «Сочи. Ганс»
15:30 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
16:30 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
17:50 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»
18:50 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
20:00 На ножах. Сезон 6. 8-я серия - «Москва. Гнездо»
21:00 На ножах. Сезон 2. 19-я серия - «Щелково. Арабика»
22:00 На ножах. Сезон 4. 19-я серия - «Зеленоград. Креветка»
23:10 Я, Франкенштейн
00:50 Эон Флакс
02:20 Пятница News. 219-я серия
02:50 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы«
04:00 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
04:30 Пятница News. 219-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Гараж
08:10 Наше кино. История большой любви. Статский советник
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Алые паруса
11:45 Азазель. 1-я - 4-я серии
15:30 Турецкий гамбит. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Турецкий гамбит. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Турецкий гамбит. 3-я и 4-я серии
20:00 Статский советник. 1-я - 4-я серии
00:00 Чисто английское убийство
02:40 Наше кино. История большой любви
03:05 Семеро смелых
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.