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Программа Россия 1 на 3 декабря. Во сколько шоу Привет, Андрей?



Телепрограмма Россия 1 на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Россия 1 на 03.12.2022

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Склифосовский. Сезон 7. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Народные хиты 2000-х
20:00 Вести
21:00 Лаборантка
00:40 Зорко лишь сердце
03:50 Я его слепила

В программе возможны изменения.









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