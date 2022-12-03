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Программа ТВЦ на 3 декабря. Во сколько Постскриптум и Право знать?



Телепрограмма ТВЦ на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 03.12.2022

04:53 В последний раз прощаюсь. 2-я серия
05:45 Петровка, 38
06:00 Полицейский роман. 1-я серия
06:45 Полицейский роман. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Эра милосердия. Продолжение разговора. Путешествие в Киржач. Создание Новороссии. Продолжение беседы
08:00 Крылья ангела. 1-я серия
09:00 Крылья ангела. 2-я серия
10:00 Солдат Иван Бровкин
11:30 События
11:45 Солдат Иван Бровкин
12:00 Иван Бровкин на целине
13:50 Кабинет путешественника. 1-я серия
14:30 События
14:45 Кабинет путешественника. 2-я - 4-я серии
17:35 Женский приговор. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Следствие ведёт КГБ. Чёрный крест Олега Пеньковского
00:10 90-е. Голосуй или проиграешь!
00:50 Специальный репортаж. Сделано в России
01:20 Хватит слухов! 67-я серия
01:45 Прощание. Крис Кельми
02:25 Прощание. Николай Караченцов
03:10 Прощание. Фаина Раневская
03:50 Прощание. Юрий Яковлев
04:35 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома

В программе возможны изменения.









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