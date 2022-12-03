Программа ТВЦ на 3 декабря. Во сколько Постскриптум и Право знать?

Телепрограмма ТВЦ на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 03.12.2022



04:53 В последний раз прощаюсь. 2-я серия

05:45 Петровка, 38

06:00 Полицейский роман. 1-я серия

06:45 Полицейский роман. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Эра милосердия. Продолжение разговора. Путешествие в Киржач. Создание Новороссии. Продолжение беседы

08:00 Крылья ангела. 1-я серия

09:00 Крылья ангела. 2-я серия

10:00 Солдат Иван Бровкин

11:30 События

11:45 Солдат Иван Бровкин

12:00 Иван Бровкин на целине

13:50 Кабинет путешественника. 1-я серия

14:30 События

14:45 Кабинет путешественника. 2-я - 4-я серии

17:35 Женский приговор. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Следствие ведёт КГБ. Чёрный крест Олега Пеньковского

00:10 90-е. Голосуй или проиграешь!

00:50 Специальный репортаж. Сделано в России

01:20 Хватит слухов! 67-я серия

01:45 Прощание. Крис Кельми

02:25 Прощание. Николай Караченцов

03:10 Прощание. Фаина Раневская

03:50 Прощание. Юрий Яковлев

04:35 Дорогие товарищи. Дело Елисеевского гастронома



В программе возможны изменения.