Программа 5 канал на 3 декабря. Во сколько сериал След?

Телепрограмма 5 канала на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 03.12.2022
05:00 Великолепная пятёрка-5. Свадьба
05:25 Великолепная пятёрка-2. На пределе
06:05 Спецы. 17-я - 20-я серии
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я стану легендой
10:50 Тайсон. 1-я - 4-я серии
14:40 Чужое. 1-я - 4-я серии
18:10 След. Вечная молодость
18:40 След. Сделай погромче
19:30 След. Эстафета
20:15 След. Запас прочности
21:20 След. Таинство демагогии
22:05 След. Богадельня
23:10 След. Лицом к лицу
00:00 Известия. Главное
01:05 Последний мент. 31-я - 35-я серии
04:20 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Голова медузы»
В программе возможны изменения.