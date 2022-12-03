Программа 5 канал на 3 декабря. Во сколько сериал След?

Телепрограмма 5 канала на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 03.12.2022



05:00 Великолепная пятёрка-5. Свадьба

05:25 Великолепная пятёрка-2. На пределе

06:05 Спецы. 17-я - 20-я серии

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Фредди Меркьюри. Я стану легендой

10:50 Тайсон. 1-я - 4-я серии

14:40 Чужое. 1-я - 4-я серии

18:10 След. Вечная молодость

18:40 След. Сделай погромче

19:30 След. Эстафета

20:15 След. Запас прочности

21:20 След. Таинство демагогии

22:05 След. Богадельня

23:10 След. Лицом к лицу

00:00 Известия. Главное

01:05 Последний мент. 31-я - 35-я серии

04:20 Ментовские войны 5. 1-я часть - «Голова медузы»



В программе возможны изменения.