Программа ТНТ на 3 декабря. Во сколько Битва экстрасенсов и Новые танцы?

Телепрограмма ТНТ на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 03.12.2022



04:40 Comedy Баттл. 16-я серия

05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 16-я серия

09:30 Звездная кухня. 13-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия

13:00 Однажды в России. Сезон 8. 209-я серия

14:00 Вызов. 8-я серия

14:50 Новая битва экстрасенсов. 10-я - 13-я серии

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 38-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 62-я серия

00:05 Битва экстрасенсов. 251-я серия

01:40 Битва экстрасенсов. 252-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия

03:40 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия

04:25 Comedy Баттл. 17-я серия



В программе возможны изменения.