Программа ТНТ на 3 декабря. Во сколько Битва экстрасенсов и Новые танцы?

Телепрограмма ТНТ на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТНТ 03.12.2022
04:40 Comedy Баттл. 16-я серия
05:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 16-я серия
09:30 Звездная кухня. 13-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 8. 208-я серия
13:00 Однажды в России. Сезон 8. 209-я серия
14:00 Вызов. 8-я серия
14:50 Новая битва экстрасенсов. 10-я - 13-я серии
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 38-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 62-я серия
00:05 Битва экстрасенсов. 251-я серия
01:40 Битва экстрасенсов. 252-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 2. 37-я серия
03:40 Импровизация. Сезон 2. 38-я серия
04:25 Comedy Баттл. 17-я серия
В программе возможны изменения.