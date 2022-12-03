Программа СТС на 3 декабря. Во сколько фильмы Трансформеры?

Телепрограмма СТС на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 03.12.2022



05:00 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Персей

06:45 Три кота. Граффити котята

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Заморские гости

07:00 Три кота. Точно в цель

07:10 Три кота. Мамин цветок

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Ночь на природе

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Вам и не снилось

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков

08:25 Уральские пельмени. Люди икс эль

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 16-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 100 мест, где поесть

11:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Щ»

11:25 Трансформеры-3. Темная сторона Луны

14:25 Трансформеры. Эпоха истребления

17:55 Трансформеры: Последний рыцарь

21:00 Седьмой сын

23:00 Гладиатор

02:20 Воронины. Сезон 13. 10-я - 13-я серии

03:55 6 кадров. Сезон 7. 23-я - 25-я серии



В программе возможны изменения.