Программа СТС на 3 декабря. Во сколько фильмы Трансформеры?

Телепрограмма СТС на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 03.12.2022
05:00 6 кадров. Сезон 7. 16-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 3. 29-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Персей
06:45 Три кота. Граффити котята
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Заморские гости
07:00 Три кота. Точно в цель
07:10 Три кота. Мамин цветок
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Ночь на природе
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Вам и не снилось
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Буря лайков
08:25 Уральские пельмени. Люди икс эль
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 16-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 100 мест, где поесть
11:05 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Щ»
11:25 Трансформеры-3. Темная сторона Луны
14:25 Трансформеры. Эпоха истребления
17:55 Трансформеры: Последний рыцарь
21:00 Седьмой сын
23:00 Гладиатор
02:20 Воронины. Сезон 13. 10-я - 13-я серии
03:55 6 кадров. Сезон 7. 23-я - 25-я серии
В программе возможны изменения.