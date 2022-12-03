Программа Матч ТВ на 3 декабря. Расписание матчей плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Телепрограмма Матч ТВ на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 03.12.2022



03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия

05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Женщины

06:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер. Прямой эфир

08:30 Все на Матч!

08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир

10:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия

12:15 Новости

12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор

12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:25 Футбол. Матч Звёзд Кубка России. Прямой эфир

16:30 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка. Прямой эфир

17:00 Новости

17:05 Катар-2022. Все на футбол!

17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США. Прямой эфир

20:00 Катар-2022. Все на футбол!

21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Один день в Катаре

01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия



В программе возможны изменения.