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Программа Матч ТВ на 3 декабря. Расписание матчей плей-офф ЧМ-2022 по футболу



Телепрограмма Матч ТВ на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ 03.12.2022

03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия
05:20 Фехтование. Международный турнир «Московская сабля-2022». Женщины
06:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Малыхин - Р. де Риддер. Прямой эфир
08:30 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Кубок России. Спринт. Женщины. Прямой эфир
10:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. Камерун - Бразилия
12:15 Новости
12:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. Обзор
12:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Сербия - Швейцария
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:25 Футбол. Матч Звёзд Кубка России. Прямой эфир
16:30 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка. Прямой эфир
17:00 Новости
17:05 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США. Прямой эфир
20:00 Катар-2022. Все на футбол!
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Один день в Катаре
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Нидерланды - США
03:15 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/8 финала. Аргентина - Австралия

В программе возможны изменения.









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