Программа РЕН ТВ на 3 декабря. Во сколько Бойцовский клуб Шлеменко - Исмаилов?

Телепрограмма РЕН ТВ на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач РЕН ТВ 03.12.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Штурмовые отряды: бой от первого лица

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Что скрывают командиры ВСУ?

18:00 Ограбление в ураган

19:50 Красотка на взводе

21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Шлеменко - М. Исмаилов. Прямой эфир

22:30 «Координаты «Цитадель»

00:15 Телекинез

02:05 Угнать за 60 секунд

03:55 Тайны Чапман



В программе возможны изменения.