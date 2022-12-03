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Программа РЕН ТВ на 3 декабря. Во сколько Бойцовский клуб Шлеменко - Исмаилов?



Телепрограмма РЕН ТВ на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач РЕН ТВ 03.12.2022

05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Штурмовые отряды: бой от первого лица
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Что скрывают командиры ВСУ?
18:00 Ограбление в ураган
19:50 Красотка на взводе
21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. А. Шлеменко - М. Исмаилов. Прямой эфир
22:30 «Координаты «Цитадель»
00:15 Телекинез
02:05 Угнать за 60 секунд
03:55 Тайны Чапман

В программе возможны изменения.









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