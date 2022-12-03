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Программа Звезда на 3 декабря. Во сколько сериал Южный гром?



Телепрограмма канала Звезда на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Звезда 03.12.2022

04:50 Москва - фронту
05:10 Подкидыш
06:20 Королевство кривых зеркал
08:00 Новости дня
08:15 Осторожно, бабушка!
10:05 Дачная поездка сержанта Цыбули
11:45 Легенды музыки. Виктор Салтыков
12:10 Легенды кино. Анатолий Ромашин
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Матч века и Лев Яшин
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Советские герои. Битва одиночек
16:25 Черные береты
18:00 Новости дня
18:30 Кодовое название «Южный гром»
21:20 Тихая застава
22:50 Я объявляю Вам войну
00:20 Приказ: Огонь не открывать
02:00 Приказ: перейти границу
03:30 Королевство кривых зеркал
04:45 Сицилианская защита

В программе возможны изменения.









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