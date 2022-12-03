Программа Звезда на 3 декабря. Во сколько сериал Южный гром?

Телепрограмма канала Звезда на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Звезда 03.12.2022



04:50 Москва - фронту

05:10 Подкидыш

06:20 Королевство кривых зеркал

08:00 Новости дня

08:15 Осторожно, бабушка!

10:05 Дачная поездка сержанта Цыбули

11:45 Легенды музыки. Виктор Салтыков

12:10 Легенды кино. Анатолий Ромашин

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Матч века и Лев Яшин

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Советские герои. Битва одиночек

16:25 Черные береты

18:00 Новости дня

18:30 Кодовое название «Южный гром»

21:20 Тихая застава

22:50 Я объявляю Вам войну

00:20 Приказ: Огонь не открывать

02:00 Приказ: перейти границу

03:30 Королевство кривых зеркал

04:45 Сицилианская защита



В программе возможны изменения.