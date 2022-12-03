Программа Культура на 3 декабря. Во сколько фильм Старший сын?

Телепрограмма канала Культура на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Культура 03.12.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»

07:05 «Сказка о царе Салтане». «Последняя невеста Змея Горыныча»

08:20 «Учитель словесности». «Экзамен на чин». «Выигрышный билет». «Драма»

10:05 Обыкновенный концерт

10:35 Раба любви

12:05 Земля людей. Уильта. Память - мой рай

12:35 Передвижники. Александр III и передвижники

13:05 Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо

14:00 Черные дыры. Белые пятна

14:40 Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы промышленной революции

15:10 Рассказы из русской истории

16:15 Отсекая лишнее. Глеб Дерюжинский. Как древний эллин

17:00 Длинный день

18:25 Репортажи из будущего. Когда исчезнут деньги

19:05 Старший сын

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 7-й

22:00 Агора

23:00 Три цвета: Синий

00:35 Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо

01:30 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра

02:15 «Большой подземный бал». «История одного города»

03:00 Перерыв в вещании



В программе возможны изменения.