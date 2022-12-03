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Программа Культура на 3 декабря. Во сколько фильм Старший сын?



Телепрограмма канала Культура на 3 декабря 2022 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Культура 03.12.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Леонард Фудзита «Часовня Богоматери Мира»
07:05 «Сказка о царе Салтане». «Последняя невеста Змея Горыныча»
08:20 «Учитель словесности». «Экзамен на чин». «Выигрышный билет». «Драма»
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Раба любви
12:05 Земля людей. Уильта. Память - мой рай
12:35 Передвижники. Александр III и передвижники
13:05 Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо
14:00 Черные дыры. Белые пятна
14:40 Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы промышленной революции
15:10 Рассказы из русской истории
16:15 Отсекая лишнее. Глеб Дерюжинский. Как древний эллин
17:00 Длинный день
18:25 Репортажи из будущего. Когда исчезнут деньги
19:05 Старший сын
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 7-й
22:00 Агора
23:00 Три цвета: Синий
00:35 Волшебные песни животных с Дэвидом Аттенборо
01:30 Искатели. Валентин Серов. Тайна последнего шедевра
02:15 «Большой подземный бал». «История одного города»
03:00 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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